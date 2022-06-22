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Yenişehir Belediyesi iki projeyle kırsal kalkınmaya katkı sunacak

AA - Ahmet Kaplan - Güncel
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Yenişehir Belediyesi iki projeyle kırsal kalkınmaya katkı sunacak

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, "Yerelde Kadın Eliyle Organik Sebze Üretimi ve İşlenmesi" ile "Manda Sütü Marketi" projeleri için GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Yenişehir Kaymakamlığı ile iş birliği protokolü imzaladı.

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, "Yerelde Kadın Eliyle Organik Sebze Üretimi ve İşlenmesi" ile "Manda Sütü Marketi" projeleri için GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Yenişehir Kaymakamlığı ile iş birliği protokolü imzaladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Belediyesi kırsal alanda sebzeciliğin geliştirilmesi ve mandacılığın daha verimli hale getirilebilmesi amacıyla GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Yenişehir Kaymakamlığı ile "Yerelde Kadın Eliyle Organik Sebze Üretimi ve İşlenmesi" ve "Manda Sütü Marketi" projeleri için iş birliği protokolü imzaladı.

Yenişehir Kaymakamı ve Yenişehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Beşikci'nin kırsal kalkınmada iki önemli projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Sebze üretimi ve işlenmesi ile ilgili proje kapsamında 130 kadın üreticinin ilçe sınırlarında 100 dekar alanda sebze yetiştireceğini anlatan Beşikci, buradan elde edilecek ürünlerin Nev Bahçe Parkı'nda kuracakları atölyede işleneceğini aktardı.

Manda sütü ile ilgi projelerinde de yetiştiricilerin ürettiği sütün toplanarak Kaymakamlığın sorumluluğunda Belediyenin aracılığıyla kuracakları atölyede hijyenik koşullarda işlenerek yoğurt, tereyağı ve kaymak üretileceğini bildiren Beşikci, "Hane halkına düzenli olarak gelir sağlanmasına vesile olacağız. Hayata geçirdiğimiz bu projelerimiz ilçemize ve üreticilerimize hayırlara vesile olur inşallah." ifadelerini kullandı.

AA / Ahmet Kaplan - Güncel

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