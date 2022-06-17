Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda arıza
AA - Lale Bildirici Büyükkarakaya - Güncel
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Metro İstanbul, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki teknik arıza nedeniyle bazı duraklardaki seferlerde aksama yaşandığı bildirildi.
Metro İstanbul, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki teknik arıza nedeniyle bazı duraklardaki seferlerde aksama yaşandığı bildirildi.
Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.
Öte yandan yaşanan arıza nedeniyle Taksim istasyonunda bekleyen yolcular görevlilere tepki gösterdi.
AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Güncel