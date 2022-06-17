Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda arıza Metro İstanbul, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki teknik arıza nedeniyle bazı duraklardaki seferlerde aksama yaşandığı bildirildi. Metro İstanbul, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki teknik arıza nedeniyle bazı duraklardaki seferlerde aksama yaşandığı bildirildi. Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerini kullandı. Öte yandan yaşanan arıza nedeniyle Taksim istasyonunda bekleyen yolcular görevlilere tepki gösterdi. AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Güncel Güncel Haberler

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