Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda arıza - Haberler

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Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda arıza

AA - Lale Bildirici Büyükkarakaya - Güncel
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Metro İstanbul, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki teknik arıza nedeniyle bazı duraklardaki seferlerde aksama yaşandığı bildirildi.

Metro İstanbul, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki teknik arıza nedeniyle bazı duraklardaki seferlerde aksama yaşandığı bildirildi.

Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan yaşanan arıza nedeniyle Taksim istasyonunda bekleyen yolcular görevlilere tepki gösterdi.

AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Güncel

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