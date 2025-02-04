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Yeniden Refah Partisi'nden Finans ve Demokrasi Vurgusu

Yeniden Refah Partisi'nden Finans ve Demokrasi Vurgusu
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Türkiye'nin finansal görünümünün düzelmesi için hukuk ve demokrasi adımlarının atılması gerektiğini belirtti. Kılıç, asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını vurgularken, gıda enflasyonuna dikkat çekti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, " Türkiye'nin finansal görünümü hukuk ve demokrasi adımlarıyla düzeltilmelidir." dedi.

Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından yaptığı açıklamada, yılın ilk asgari ücretinin, açlık sınırının altında kaldığını söyledi.

Hükümetin yıl sonu enflasyon hedefini tutturmasının mümkün olmadığını savunan Kılıç, "Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 22. Daha birinci aydan bunun yüzde 5'i gitti. Olan vatandaşa oluyor." diye konuştu.

Kılıç, hayat pahalılığını tetikleyen en önemli kalemin gıda enflasyonu olduğunu ifade ederek, "Tarım ülkesi Türkiye'de sağlıklı ve yeterli gıdaya ulaşmak mümkün değil. Kentteki vatandaş pazardaki, manavdaki fiyata yetişemiyor. Köylü vatandaşımız her yıl zarar edip borca battığından tarlayı, bağı, bahçeyi terk ediyor." diye konuştu.

Siyasetçi ve gazetecilerin gözaltına alındığını dile getiren Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Çağrıldığında ifadeye gelebilecek insanların gözaltına alınmasını gözdağı olarak değerlendiriyoruz. Muhalefetsiz demokrasi olmaz. Türkiye'yi her muhalif sesin susturulduğu bir rejime dönüştürmek kimsenin yararına değildir. Acilen kuvvetler ayrılığına dönülmelidir. Türkiye'nin finansal görünümü hukuk ve demokrasi adımlarıyla düzeltilmelidir. Tutuklu bulunan siyasetçi ve gazeteciler hemen şimdi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmalıdır."

Suat Kılıç, soru üzerine, "Terörist Abdullah Öcalan'ın yapacağı çağrı ne olursa olsun terörist başının terörist kimliği hiçbir zaman değişmeyecektir. TBMM'ye gelmesine gerek yoktur. Yapacağı bir çağrı varsa İmralı'dan yapabilir. Şu an bir barış elçisi gibi sunulmasını yadırgıyoruz, kabullenmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
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