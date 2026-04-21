Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç'tan, Tom Barrack'a: "Abd'nin Ankara Elçisi Haddini Bilmeli"

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın, Orta Doğu ve Türkiye'ye dair açıklamalarına tepki göstererek, "Bu açıklamaları kesin bir dille ve şiddetle reddediyoruz. ABD'nin Ankara elçisi haddini bilmeli. Sadece ülkesini temsille ve misyonuyla sınırlı kalmayı kendine ilke olarak belirlemelidir. Bir elçi, Türkiye'ye rol tayin edemez. Bir elçi, Türkiye'nin başka ülkelerle olan ikili ilişkileri üzerine ahkam kesemez" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezinde MYK toplantısı sonrasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin açıklama yapan Kılıç, saldırıların tüm milleti derinden sarstığını, çocuk yaştaki bireyler için internet ve sosyal medya kullanımının, dijital bağımlılık gibi konuların acilen masaya yatırılması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de çocuklarda bile ekran başında geçen sürenin 8-10 saatlere çıktığını, bunun endişe verici olduğunu belirten Kılıç, "Özgürlük iyidir ama internette, sosyal mecralarda sınırsız özgürlük, özgürlük değil esarettir. Çocuklarımız ve gençlerimiz kaynağını bilmediğimiz ve belki hiçbir zaman da bilemeyeceğimiz kötü niyetli içerik üreticilerinin kuşatması karşısında savunmasız haldedir. Kahramanmaraş'ta emniyet müdürü bir baba ile öğretmen bir annenin çocuğunun yol açtığı büyük travma; sorunun, sadece ailede değil, eğitim sisteminde ve topyekün cemiyette çözümlenmesi gerektiğini göstermektedir" diye konuştu.

Suat Kılıç, dijital bağımlılıklar yanında, bireysel silahlanma meselesinin ele alınması gereken bir diğer konu olduğunu vurgulayarak, ruhsatlı veya ruhsatsız ateşli silahlara sahip olanlarla, ellerindeki silahlara sahip çıkamayanların durumunun ciddiyetle değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

"İsraf değil, şatafat değil, denetimden kaçırılan ihale ve harcamalar değil, Mehmet Şimşek sebep enflasyon sonuç"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, bir gazetenin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ilgili manşetine işaret ederek, şunları söyledi:

"Yandaş bir gazetenin manşetine bakınca görüyoruz ki, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de suyu ısıtılıyor. Geçmişte Naci Ağbal için manşet atan gazete dün de Mehmet Şimşek için manşet attı. 2018 yılından bu yana tek haneye düşürülemeyen enflasyonun faturası Maliye Bakanına kesildi. İsraf değil, şatafat değil, denetimden kaçırılan ihale ve harcamalar değil, Mehmet Şimşek sebep enflasyon sonuç! Sıradaki Maliye Bakanının kim olduğunu merak bile etmiyoruz çünkü sonucun ne olacağını geçmiş tecrübelerden biliyoruz. Bu arada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre mevduat faizleri yüzde 40'ı tüketici faizleri de yüzde 50'yi aştı. Son 7 ayın en yüksek faiz oranları. Hayırlı olsun."

"Kurban Bayramı emekli ikramiyesi, Diyanet'in bir hisse kurban bedeline eşitlenmelidir"

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği kurban bedeline ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kılıç, "Bir hisse 18 bin lira. Emeklilerimizin bayram ikramiyesi 4 bin lira. İkramiye uygulaması ilk başladığında, emeklilerimiz, bir hisse kurban alıyor, geriye de bir miktar bayram harçlığı kalıyordu. Yüksek enflasyon, satın alma gücündeki gerileme, refah kaybı derken; bayram ikramiyesi bugün çeyrek hisse bile etmiyor. Bir kez daha söylüyoruz; Kurban Bayramı emekli ikramiyesi, Diyanet'in bir hisse kurban bedeline eşitlenmelidir" diye konuştu.

"Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmalıdır, gerekirse ülkesine geri gönderilmelidir"

Kılıç, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın, Orta Doğu ve Türkiye'ye yönelik açıklamalarına ilişkin de şunları kaydetti:

"Bu açıklamaları kesin bir dille ve şiddetle reddediyoruz. ABD'nin Ankara elçisi haddini bilmeli. Sadece ülkesini temsille ve misyonuyla sınırlı kalmayı kendine ilke olarak belirlemelidir. Bir elçi Türkiye'ye rol tayin edemez. Bir elçi, Türkiye'nin başka ülkelerle olan ikili ilişkileri üzerine ahkam kesemez. Ama ne Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yalanlama geldi ne İletişim Başkanlığı bir açıklama yaptı ne de her konuya cevap yetiştiren Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bu konuya dikkati çekti, işaret etti."

Tom Barrack'ın söyledikleri Türkiye ile İsrail arasındaki krizin göstermelik olduğu yönünde. Aslında iki ülke arasındaki ilişkinin zannedilenden çok daha öte, çok daha iyi olduğu yönünde beyanı var ABD'nin Ankara elçisinin. Ama Dışişleri Bakanlığı'ndan yalanlama yok, İletişim Başkanlığı'ndan açıklama yok, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden bu açıklamaların reddine yönelik bir beyan yok. Bu, doğrudan Türkiye'nin içişlerine müdahaledir. Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmalıdır, gerekirse ülkesine geri gönderilmelidir."

Kaynak: ANKA