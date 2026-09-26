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Yeniden Refah Partisi heyeti, Amedspor Başkanı Eren’i ziyaret etti

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Yeniden Refah Partisi heyeti, Amedspor Başkanı Eren’i ziyaret etti
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Amedspor Kulübü Başkanı Nahit Eren’e ziyarette bulundu. Diyarbakır İl Başkanı Ali Erdem ile MKYK üyeleri Hikmet Kaplan, Mehmet Ali Aslan ve Zülküf Şeker de bu ziyarette yer aldı.

(ANKARA)- Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Amedspor Kulübü Başkanı Nahit Eren'i ziyaret etti. Ziyarete partinin Diyarbakır İl Başkanı Ali Erdem ile MKYK üyeleri Hikmet Kaplan, Mehmet Ali Aslan ve Zülküf Şeker de katıldı.

Yeniden Refah Partisi, Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç'ın Amedspor Kulübü Başkanı Nahit Eren'i ziyaret ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Partinin paylaşımında, ziyarete Diyarbakır İl Başkanı Ali Erdem ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri Hikmet Kaplan, Mehmet Ali Aslan ve Zülküf Şeker'in de eşlik ettiği belirtildi.

Kaynak: ANKA
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