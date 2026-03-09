Yeniçağa OSB'ye elektrik dağıtım lisansı verildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde kurulması planlanan Yeniçağa Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) elektrik dağıtım lisansı verildi.

Belediye Başkanı Recayi Çağlar, yaptığı açıklamada, Yeniçağa OSB için önemli bir aşamanın daha tamamlandığını kaydetti.

OSB elektrik dağıtım lisansının verilmesinin bölge için önemli bir gelişme olduğunu ifade eden Çağlar, alınan lisansın ardından Yeniçağa OSB'de ilk fabrika temellerinin yaklaşık 6 ay içinde atılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Çağlar, sürecin tamamlanmasıyla bölgede sanayi yatırımlarının hız kazanmasının beklendiğini aktardı.