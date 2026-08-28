Yeni Zelanda ve Endonezya'dan Kapsamlı İşbirliği Adımı

Yeni Zelanda ve Endonezya, ekonomi, ticaret ve güvenlik dahil pek çok konuda işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik adım atılacağını bildirdi.

Yeni Zelanda Dışişleri ve Ticaret Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters'ın, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ile Auckland kentinde bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik bağların güçlendirilmesinin önemine işaret edildi.

Endonezya'nın Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) katılım sürecinin devam ettiği anımsatılan açıklamada, Yeni Zelanda'nın da bu sürece verdiği destek vurgulandı.

Açıklamada, yenilenebilir enerji, çevre, eğitim, turizm, bilim, teknoloji, inovasyon, kültür, tarım ve gıda güvenliğinin yanı sıra savunma, güvenlik, siber ve denizcilik alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi, terörizmle mücadele, emniyet birimleri arasındaki işbirliği, kara para aklama ve yasa dışı ekonomik faaliyetlerle mücadele konularında işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik iki ülke arasında atılacak adımlara yer verildi.

İki bakanın Güney Çin Denizi'nde güvenlik ve istikrarı geliştirme konusundaki ortak taahhütlerini yinelediği vurgulanan açıklamada, anlaşmazlıkların uluslararası hukuka uygun şekilde çözülmesinin gerekliliğine işaret edildi.

Açıklamada, iki bakanın Myanmar'daki mevcut durum ve bunun bölgesel etkileri hakkında görüş alışverişinde bulunduğuna işaret edilerek Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) liderlerinin Myanmar'daki siyasi krizin çözüme kavuşturulması için yayımladığı 5 maddelik mutabakatın önemine vurgu yapıldı.

İki bakanın Gazze'deki insani durum ve işgal altındaki Batı Şeria'da kötüleşen duruma ilişkin endişe duyduğu vurgulanan açıklamada, tarafların, uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler kararlarına uygun iki devletli çözümü desteklediği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca iki bakanın Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin görüş alışverişinde bulunduğuna ve kapsamlı, adil ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çabalara destek verdiğine işaret edildi.

Kaynak: AA