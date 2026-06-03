Davutoğlu: CHP, derin milletle buluşmadan iktidar olamaz

(TBMM) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP'ni derin milletle buluşmadan iktidar olma şansının çok zor olduğunu belirterek, "CHP önemli bir yapıdır ve bu yapının korunması veya kendi içinde bir mücadelede yok olmaması için önce bu muhasebeyi bir yapmaları lazım" dedi. İktidar partisinin de tıpkı CHP gibi bir nefis muhasebesi yapması gerektiğini kaydeden Davutoğlu, "Kendilerini iktidar yapan derin milletin vicdanıyla barışıklar mı? Yoksa birileri Beştepe'ye çöreklenerek yeni bir vesayet sistemini mi kuruyor" diye konuştu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeni Yol Partisi'nin TBMM'deki haftalık grup toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Davutoğlu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na verilen "mutlak butlan" kararına ilişkin, "Bir zihinsel arınmaya ihtiyaç var" dedi. Günlerdir "Devlet aklı nedir? Derin devlet nedir? Kim ne planlıyor? Biraz önce çok değerli Genel Başkanın, Sayın Erkan'ın söylediği gibi Trump'ın İbrahimi anlaşmalarına katılımın ön şartları nedir? Biz bir uluslararası kumpasın parçası mı oluyoruz" sorularının gündemde olduğunu belirten Davutoğlu, devlet aklı, derin devlet, siyaset aklı ve derin millet olarak sıraladığı dört kavram üzerinden zihinsel bir açıklık getirilmesi gerektiğini vurguladı.

"HİÇBİR DERİNLİĞİ OLMAYAN BAZI ZÜMRELER KENDİLERİNE DERİN DEVLET DER"

Devlet aklı ile derin devlet arasında kurulan bağın keskin bir şekilde kırılması gerektiğini belirten Davutoğlu, "Devlet aklı, kurumsal tecrübenin getirdiği akıldır ve son derece doğrudur, gereklidir. Ama bazen belli çevreler siyasetin zayıfladığını hissettikleri anlarda 'Devlet aklını biz temsil ediyoruz' diyerek çıkarlar ve siyasetin alanını daraltırlar. Kendilerine de derin devlet derler, hiçbir derinliği olmayan bazı zümreler. Bunu Türkiye çok gördü. Ben bunun karşısına iki şey daha koyuyorum: Siyaset aklı ve derin millet. Derin millet, asırların getirdiği değerleri hazmetmiş, onunla yaşayan milletin vicdanıdır. Siyasi akıl ne? Siyasi akıl, devleti yönetme iddiasında olan siyasetçilerin üretmek zorunda oldukları düşünce özgürlüğüne dayalı vizyoner akıldır" dedi.

CHP'YE MUHASEBE ÇAĞRISI

Cumhuriyet tarihine bakıldığında, Kuvayımilliye kurulduğunda Osmanlı'dan intikal eden devlet erkanının önemli bir kısmının İttihatçı olduğunu aktaran Davutoğlu, bu kadroların Kahramanmaraş'ta, Şanlıurfa'da, Gaziantep'te hiçbir yerden talimat almadan ayağa kalkan derin millet ile buluşarak önce İstiklal Savaşı'nı yürüttüğünü, ardından da Cumhuriyeti kurduğunu söyledi.

Ancak tek parti döneminde bu ittifakın bozulduğunu ve kendilerini devletin sahibi olarak gören bir anlayışın milletin derin değerlerinden koptuğunu savunan Davutoğlu, "Bunu kimse Cumhuriyet'le hesaplaşma diye görmesin. Bu kopuş, devleti kuran parti olarak gören Cumhuriyet Halk Partisi'ni milletten kopardı. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi içindeki ihtilaflara bakan değerli dostlarıma sesleniyorum: Derin millet ile tekrar buluşmadan Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olma şansı çok zordur. Cumhuriyet Halk Partili dostlarımıza, Cumhuriyet Halk Partili bugün kendi içinde karşılıklı tartışma yaşayanlara... Cumhuriyet Halk Partisi önemli bir kurumdur, önemli bir siyasi yapıdır ve bu yapının korunması veya kendi içinde bir mücadelede yok olmaması için önce bu muhasebeyi bir yapmaları lazım" diye konuştu.

"BEŞTEPE'YE ÇÖREKLENEREK YENİ BİR VESAYET SİSTEMİ Mİ KURULUYOR?"

Davutoğlu, iktidar partisinin de tıpkı CHP gibi bir nefis muhasebesi yapması gerektiğini belirten Davutoğlu, "Şimdi AK Partililerin de aynen Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir nefis muhasebesi yapması lazım. Kendilerini iktidar yapan derin milletin vicdanıyla barışıklar mı? Siyaset aklı devlet aklını yönetebiliyor mu? Yoksa birileri Beştepe'ye çöreklenerek yeni bir vesayet sistemini mi kuruyor" dedi.

Kıbrıs müzakereleri döneminde Abdullah Gül ile birlikte süreci yürütürken Genelkurmay Başkanlığı'ndan müzakerelerin derhal kesilmesi yönünde "milli menfaatlere aykırı" ibareli bir yazı geldiğini ve o günlerde bir gazetede "Genç subaylar rahatsız" manşetinin atıldığını belirten Davutoğlu, "Bizim kanaatimiz şuydu: Kıbrıs müzakerelerine devam edersek Rumlar 'çek' diyecek ve 'hayır' diyecek. Bir yazı yazdık karşılığında o zaman: 'Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasını ve ali menfaatlerini sadece seçilmiş Türkiye Cumhuriyeti hükümeti belirler' diye cevap verdik. İki mektup da devlet arşivlerinden çekildi" dedi.

28 Şubat'tan sarkan o akılla otoriterlik adına değil, demokrasiyle ve siyaset aklı üreterek mücadele ettiklerini söyleyen Davutoğlu, bu süreçte çok sayıda suçlamaya maruz kaldıklarını ifade etti. Afrika açılımı yaptıklarında kendilerine "hayalperest", Hamas ile görüştüklerinde "İslamcı", Türk Konseyi'ni kurmak istediklerinde ise "Enver Paşacı" denildiğini belirten Davutoğlu, "Ama bizim siyaset aklımızı yenemediler" ifadesini kullandı.

DAVUTOĞLU'NDAN GENÇLERE: KİMSE SİZİN KADERİNİZE ÖMÜR BİÇEMEZ

Gençlere yönelik de mesajlar veren Davutoğlu, "Öyle bir algı yayılıyor ki bir derin devlet var ve her şeyi kontrol ediyor. Bunu dediğimiz anda hayat damarımız kesilir. Biz özneyiz. Biz geleceği belirleriz, biz düşünürüz, biz vizyon üretiriz, biz siyaset üretiriz, dediğimiz gün siyaset aklını bulur. Ben yurt dışından geldiğimde, 95 yılında üniversitede görev bulamadım. İki üniversite rektörü beni almak istedi, almadılar 28 Şubat'ta. Eşim başörtülüydü, beni de dindar biliyorlardı. Ama aynı Davutoğlu, 2005 Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'ni yazarken katkıda bulundu. 2010'u Dışişleri Bakanı olarak bizzat yazdı, 2015'te de Başbakan olarak hem okudu hem onayladı. Kimse ümitsizliğe kapılmasın. Ey gençler, 'Birileri derinden plan yapıyor, bize alan yok' diye düşünmeyin. Devlet sizsiniz ve devletin geleceğini belirleyecek olan da sizlersiniz. Kimse sizleri dışlayamaz, kimse sizin kaderinize ömür biçemez. Kimse 'Ben devlet aklını temsil ediyorum' diyemez. Devlet aklını bugün biz, yarın siz temsil edeceksiniz" ifadelerini kullandı.

"EĞER YOLSUZLUK VARSA NİYE BEKLEDİNİZ?"

Son dönemde yargı üzerinden geliştirilen "kayyum" ve "butlan" gibi kavramların sistemi öngörülemez hale getirdiğini ifade eden Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyasete müdahale eden her yargı kararına karşıyız ama bütün yolsuzlukların da sonuna kadar gidilmesi taraftarıyız. Şimdi yarın bu butlanla, bir önceki kongrenin iptal edildiği gibi birisi, 'Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin referandumunda da birtakım şaibeler vardı' deyip bilmem kaç sene sonra bir dava açsa, bütün bu süreç içindeki devlet işlemleri geçerliliğini kaybetse ne olur? Eğer bir yolsuzluk, bir yanlışlık var idiyse iki buçuk sene niye beklediniz? Yüksek Seçim Kurulu anayasal bir kurum. Yüksek Seçim Kurulu'nun nihai kararı tartışmaya açılırsa hangi seçim kendini emniyette hisseder? Seçmen nasıl kendini emniyette hisseder? Sayın Bahçeli de rahatsız, çünkü devlet aklı olarak doğru bir şekilde 'Terörsüz Türkiye' dedi ama bir anda devlet aklı buharlaştı."

ERDOĞAN'A "TEMİZ SİYASET" VE "SİYASİ AHLAK YASASI" ÇAĞRISI

Sistemik yolsuzluk düzeninin her yere sirayet ettiğini belirten Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Emaneti ganimet olarak görenlerle mücadele edeceğim" sözlerine karşılık vererek şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanım, çok doğru bir söz, alkışlıyorum. Ama, ama eğer emaneti gerçekten ganimet görenlerle mücadele edecekseniz işte rehberi burada. Yapacağınız iş belli: Hakkımda MKYK'de imza toplama talimatı verildiği gün Meclis'e sevk ettiğim siyasi ahlak yasasını çıkarın. Teşvikleri gözden geçirin. İhale yasasını istisnasız bir ihale yasası haline getirin. İmar yasasını uygulayın. Çok kolay. 23 yıldır iktidardasınız Sayın Cumhurbaşkanı. Emaneti şu ana kadar ganimet haline getirenlerin kimlerden hesap sorduğunu bir kamuoyuyla paylaşın bakalım. İş adamlarından 750 bin avro hediye alanların hesabını bir görün bakalım."

Dış politikada ise Türkiye'nin dış etkilere açık hale geldiğini ve "Amerika'yı razı etmeden iktidarda kalamazsınız" anlayışının yerleştiğini savunan Davutoğlu, Trump'ın onur kırıcı sözlerine sessiz kalındığını belirtti. 1 Mart tezkeresinden önce bir Amerikan yetkilinin AK Parti'nin dağılacağına yönelik mühendislik planlarını anlattığını aktaran Davutoğlu, "Gazzeli kardeşlerimizin kanları Gazze'de dökülürken biz İsrail'le değil barışmak, tek bir söz dahi konuşmayız diyecek gür bir ses duymak istiyorum" dedi.

"YEDİ TEMEL DEVRİM ŞARTTIR"

Türkiye'nin önümüzdeki seçimlerde muhafazakar görünümlü otokrasi ile rövanşist bir laikçi otoriterlik arasında ikili bir kıskaca sokulmak istendiğini iddia eden Davutoğlu, yapılmasını önerdiği yedi temel devrimi şöyle sıraladı:

"Bir, ahlak devrimi şarttır, farzdır, vaciptir. İki, adalet devrimi şarttır. Devletin dini adalettir ve bugün yaşananların hepsi adaleti yerle bir etmektir. Üç, üretim ve istihdam devrimi şarttır. Üretmeyen bir ülke haline dönüştük. Son büyüme rakamlarında sanayi büyümedi, küçüldü. Dört, gelir adaleti ve sosyal devlet devrimi şarttır. Haziran enflasyonu düşük çıkacak. Neden? Temmuzda zam gelecek. ya bu nasıl bir zulümdür. TÜİK'e söylüyorum: İşinizi yapın işinizi, milletin ekmeğiyle oynamayın. Beş, liyakata dayalı kurumsal devrim şarttır. Devlet kurumlarını yeniden inşa edeceğiz. Altı, eğitim ve kültür devrimi şarttır. Eğitim bir felaket haline gelmiş. ve yedi, nihayet sistem devrimi şarttır. Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin paradigması içinde, otoriterlik içinde hiçbir yere bu ülkenin gitmesi mümkün değildir."

Kaynak: ANKA