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YENİ Partili Yavuzyılmaz, fon soruşturmasında çözümü AKP'nin iktidardan gitmesinde gördü

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YENİ Partili Yavuzyılmaz, fon soruşturmasında çözümü AKP'nin iktidardan gitmesinde gördü
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YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, fon soruşturmasında 511 bin mağdur fon yatırımcısına seslendi. Yavuzyılmaz, çözümün AKP'nin iktidardan gitmesi olduğunu, birikimlerin zimmete geçirenlerden geri alınması gerektiğini savundu.

(ANKARA) - YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Sorunun çözümü nettir. AKP'nin iktidardan gitmesidir! Zira birikiminizin tek kurtuluşu, paranızın zimmetine geçirenlerden geri alınmasıdır. Onu da AKP yapamaz. Çünkü zaten bu rezilliğin dibine kadar batmıştır" dedi.

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medyada konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Tera'nın kapalı fonunda manüplasyon yapan 12 şerefsizin dışındaki; 7 şirkete ait 131 fondaki 511 bin mağdur fon yatırımcısına sesleniyorum! AKP tarafından tuzağa düşürüldünüz! 17 Eylül operasyonundan, önceden haberi olup da, sistemden çıkış yapanlar tarafından dolandırıldınız. Ortamı sizin dolandırılmanıza uygun hale getirenler, tabii ki kendi yarattıkları bu sorunu da çözmeyecekler. Ölümü gösterip sıtmaya razı ederek, birikiminizin ya çoğunu ya da tümünü yok edecekler.

Sorunun çözümü nettir. AKP'nin iktidardan gitmesidir! Zira birikiminizin tek kurtuluşu, paranızın zimmetine geçirenlerden geri alınmasıdır. Onu da AKP yapamaz. Çünkü zaten bu rezilliğin dibine kadar batmıştır. 511 bin mağdur fon yatırımcısı'na sesleniyorum! AKP'nin size attığı bu tokadı unutmayın! ve hep hatırlayın YENİ Parti paranızın izini sürecek ve iktidara geldiğinde hortumlayanlardan tahsil edecek!"

Kaynak: ANKA
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