YENİ Partili Karasu: 'Milletin malını 30 yıllığına devretmek özelleştirme değilse nedir?'

(ANKARA) - YENİ Parti Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, köprü ve otoyolların işletme ve gelir haklarının özel sektöre devredilmesine tepki göstererek, "Milletin malını 30 yıllığına devretmek özelleştirme değilse nedir? Milletin cebinden elinizi çekin artık" ifadelerini kullandı.

YENİ Parti Sivas Milletvekili Karasu, köprü ve otoyolların işletme ve gelir haklarının özel sektöre devredilmesine tepki gösterdi.

Karasu, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Milletin malını 30 yıllığına devretmek özelleştirme değilse nedir? Erdoğan'ın imzasıyla alınan kararla 2 Boğaz Köprüsü, 8 otoyol ve 2 çevre otoyolunun işletme ve gelir hakları; kiralama, gelir ortaklığı ve benzeri modellerle özel sektöre devredilecek. İktidar buna 'özelleştirme değil' diyor. Milletin aklıyla alay etmeyin. Yetmedi mi yıllardır 21/B ihaleleriyle yağmaladığınız kaynaklar? Milletin cebinden elinizi çekin artık.

"KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR HALKINDIR"

25 yılda 70 milyar doların üzerinde özelleştirme geliri elde ettiniz, hepsini savurdunuz. Şimdi de Cumhuriyetin biriktirdiği kamu varlıklarının gelecekte yaratacağı gelirlere göz dikiyorsunuz! Halkın emeği ve vergileriyle oluşturulan bu varlıklar özel sektöre devredilemez. Köprüler ve otoyollar halkındır. Giderayak otoyolları ve köprüleri satmak, milleti biraz daha soymaktır. Satana değil, almak isteyene sesleniyoruz: Kimse almasın. Çünkü 1 yıl sonra hepsini tek tek geri alacağız."

Karasu, kamuya ait varlıkların günü kurtarmak amacıyla elden çıkarılmasının ekonomik bir başarı olarak sunulamayacağını belirterek, "Cumhuriyetin yıllar içinde oluşturduğu kamu varlıklarını satarak bütçeye kaynak yaratmak ekonomi politikası değil, geleceği tüketmektir" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA