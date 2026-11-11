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YENİ Partili Emir, Borsa İstanbul Başkanı Arıcan'ın derhal görevden alınmasını istedi

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YENİ Partili Emir, Borsa İstanbul Başkanı Arıcan'ın derhal görevden alınmasını istedi
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YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan'ın derhal görevden alınmasını istedi. Emir, Şahap Kavcıoğlu'nun istifasına değinerek Arıcan ve diğer sorumlular hakkında savcılık soruşturması başlatılması çağrısında bulundu.

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan'ın derhal görevinden alınması gerektiğini belirterek, "Kavcıoğlu ve Arıcan başta olmak üzere bu paralel finans düzeninin tüm sorumluları hakkında savcılık soruşturması bir an evvel başlatılmalı" açıklamasını yaptı.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun istifasına değindi.

Emir, şunları kaydetti:

"Şahap Kavcıoğlu'ndan sonra sıra Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan'a geldi! Eylül 2018'de devletin finans tepesine paraşütle indirilen, aynı tez masasından çıkma o malum kadro Türkiye ekonomisini adım adım çökertti.

Kavcıoğlu, Mart 2021'de atandığı Merkez Bankası'nda talimat ekonomisiyle kuru ve enflasyonu patlatıp ülkeyi KKM bataklığına sapladı; ödüllendirilir gibi Haziran 2023'te BDDK'nın başına geçirildi. Tez hocası Erişah Arıcan ise Eylül 2018'den beri hem Borsa İstanbul'un hem Varlık Fonu'nun tepesinde dokunulmazlığını koruyor!

Bu milyarlık vurgunun en büyük ayağı Borsa İstanbul'dur! Hisselerin 30 kat şişirildiği manipülasyon düzeni, Takasbank'ta çöpe dönen teminatlar ve kamu şirketlerinin fonlarda buharlaşan milyarları doğrudan Borsa çatısı altında yaşandı. Borsa İstanbul Genel Müdürü rüşvetten tutuklanırken Yönetim Kurulu Başkanı o koltukta oturamaz!

Erişah Arıcan derhal görevden alınmalı; Kavcıoğlu ve Arıcan başta olmak üzere bu paralel finans düzeninin tüm sorumluları hakkında savcılık soruşturması bir an evvel başlatılmalı."

Kaynak: ANKA
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