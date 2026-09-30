YENİ Partili Bulut, fon soruşturmasındaki 2,2 milyar TL iddiasına tepki gösterdi

(ANKARA) - YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, ekonomiden hukuka, siyasetten spora kadar birçok alanda yaşanan gelişmelere tepki göstererek, "Memleketin neresinden tutarsanız tutun, elinizde kalır" dedi.

YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, son günlerde gündemde yer alan fon soruşturması ve diğer soruşturmaları değerlendirdi.

Videosunda, esnaf ve pazar ziyaretleri sırasında vatandaşların şikayetlerine de yer veren Burhanettin Bulut, şunları kaydetti:

"Memleketin neresinden tutarsanız tutun, elinizde kalır. Millet, açlık sınırında sınanır halde, evine ekmek götürmenin derdine düşmüş durumda; ay sonunu getirmenin hesabını yapıyor. Birileri ise milyonlarca liralık fon vurgununda, milyonların alın terine küçük birikimleri üzerinden şaibeli işlemlerle gündeme geliyor. Yüz binlerce yatırımcının etkilendiği bu tabloda, milletin aklına bir tek soru geliyor: Bu düzen nasıl böyle bir hale geldi? Sadece bir kişinin 2,2 milyar TL yolsuzluğa bulaştığı ifade ediliyor. Bu nasıl rakam? Toplamda hacmin 20 milyar doları bulduğu söyleniyor.

Böylesi rakamlar, böylesi yolsuzluk, böylesi soygun dünyanın hiçbir tarafında yaşanmamıştır. Bununla da kalınmıyor. Milletin üç kuruşluk eğlencesi, nefes aldığı alanlardan biri futbolda, aynı şekilde adaletin ve güvenin sembolü olması gereken Merkez Hakem Kurulu'nun başkanı ve yöneticileri bir kez daha aynı şekilde 'resmi evrakta sahtecilik, mobbing' iddialarıyla gözaltına alınıyor. Neredeyse memlekette gözaltına alınmayan hiçbir kesim kalmadı.

"SOYGUN DÜZENİ YARATTILAR"

Hukuktan ekonomiye, siyasetten spora, çürüme hayatın her alanına sirayet etmiş durumda. Böyle bir soygun düzeni yarattılar ki tek dertleri, ortaya çıkan gerçekleri kimsenin duymaması, bilmemesi. İşte o yüzden de her yerde sansüre, baskıya ve yasaklara sarılıyor, sosyal medya hesaplarına erişim engeli getiriyor. Yıllardır habercilik yapan sosyal medya hesapları, bireysel hesaplar, bunların hepsi, sırf bu yolsuzluklar, bu şaibeli hareketler öğrenilmesin diye engelleniyor.

Buradaki asıl mesele tek tek dosyalar, tek tek isimler değil. Asıl mesele, kurumların itibarsızlaştığı, denetimlerin zayıfladığı, hesap vermenin istisna haline geldiği bu kara düzenin her gün biraz daha çürümesidir. Bu ülke böyle yönetilmeyi hak etmiyor. Milletin bu kara, çürümüş ve adaletsiz düzene mahkum edilmemesi gerekiyor. Bu düzen değişecek, bu çürüme duracak, elbette hesap sorulacak. ve Türkiye yeniden hukukla, adaletle, liyakatle ayağa kalkacak."

Kaynak: ANKA