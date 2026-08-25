Bakırlıoğlu'ndan TMO'ya kuru üzüm çağrısı: En az 150 lira

Osman BEKAR

(MANİSA) - YENİ Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, geçen yıl 120 liraya kadar çıkan kuru üzüm fiyatının bu yıl 75-85 lira seviyesine gerilediğine dikkati çekerek, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) bir an önce müdahale etmesi ve en az 150 lira fiyat açıklaması çağrısında bulundu.

Bakırlıoğlu, Saruhanlı ilçesine bağlı Hacırahmanlı Mahallesi'nde üzüm üreticileriyle bir araya geldi. Partisinin ilçe yöneticileri ve mahalle muhtarıyla birlikte üzüm sergilerini gezen Bakırlıoğlu, hasadın başladığını ve bazı üreticilerin ürünlerini kaldırarak satmaya başladığını belirtti.

Bakırlıoğlu, geçen yıl Manisa'da üzümün 100-120 lira arasında değişen fiyatlarla satıldığını, bu yıl ise üreticilerin ürünlerini 75-85 lira arasında satmak zorunda kaldığını ifade ederek, "Yarın ne olacağı da belli değil. TMO'nun bir an önce fiyat açıklaması gerekiyor. Bu saatten sonra fiyat açıklaması ve alıma geçilmesi bile çok geç kalındığını gösteriyor" dedi.

TMO'nun eylül sonunda alıma başlaması halinde üreticinin elindeki ürünün büyük bölümünü çoktan satmış olacağını belirten Bakırlıoğlu, "Eylül sonuna kadar bu sergilerde üzüm kalmayacak. Bu insanları tüccarların insafına mahküm etmeyin. Bir an önce fiyat açıklayın. Üreticilerin talebi belli ve net. Kuru üzümün en az 150 lira olması lazım. 150 lira olsun ki buradaki üreticilerimiz bağına, bahçesine bakabilsin, üretim devam edebilsin, borçlarını ödeyebilsin, evlerine ekmek götürebilsin" diye konuştu.

"FİYATI TÜCCARLAR BELİRLİYOR"

Bakırlıoğlu'nun görüştüğü bir üretici üzümünü 83 liradan satabildiğini belirtti. Piyasanın henüz netleşmediğini ve alıcıların ürün için avans verdiğini anlatan üretici, ürünün en az 150 liradan alınması gerektiğini ifade etti.

Üretici, geçen yıl üzümün 120 lira civarında satıldığını hatırlatarak bu yıl maliyetler artmasına rağmen fiyatların gerilediğine dikkati çekti.

Bakırlıoğlu ise üreticinin talebinin en az 150 lira olduğunu belirterek, geçen yılki fiyatlarla mevcut fiyatlar arasındaki farkın maliyet artışlarıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Üreticiler, TMO'nun devreye girmemesi nedeniyle piyasada fiyatın tüccarlar tarafından belirlendiğini aktararak, TMO'nun açıklama yapmakta geç kaldığını dile getirdi.

"BEREKET VAR AMA UMUT YOK"

Üreticilerden biri, yaklaşık 35 yıldır bağcılıkla uğraştığını belirterek, bu yıl ürün bol olmasına rağmen üreticide umut kalmadığını söyledi.

"Bereket var ama umut yok" diyen üretici, geçmiş yıllarda tarlada veya dalında kalan ürünlere yönelik kaygıların bu yıl üzümde de yaşanmaya başladığını ifade etti. Üretici, hasat döneminin yıl boyunca beklendiğini, üreticinin hasatla birlikte borçlarını ödemeyi, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamayı ve yeniden üretim için hazırlık yapmayı umduğunu ancak mevcut fiyatların bu beklentileri karşılamadığını söyledi.

"Umut kalmadı" diyen üretici, bu yıl banka ve diğer borçların ödenmesinde ciddi sıkıntı yaşanacağını dile getirdi.

"ÇİFTÇİ BU İŞİN İÇİNDEN NASIL ÇIKACAK?"

Bakırlıoğlu'nun üretcilerle görüşmesinde tarımsal kredilerde takip ve icra süreçlerine ilişkin artışlara da dikkat çekildi. Bakırlıoğlu, üreticilerin borç yükünün giderek ağırlaştığını belirterek maliyetlerle ürün fiyatı arasındaki makasın açıldığını söyledi.

Bakırlıoğlu, "Bütün masraflara yüzde 50 zam geldi. Benim ürünüm yüzde 50 geri geldi. Bu çiftçi bu işin içinden nasıl çıkacak?" diyerek Tarım ve Orman Bakanlığı'na çağrıda bulundu.

İşçilik, sigorta ve diğer tarımsal giderlerin yükseldiğine işaret eden Bakırlıoğlu, üreticinin gelirinin ise aynı oranda artmadığını söyledi.

Bakırlıoğlu, Tarım ve Orman Bakanı'nın beraberindeki uzmanlarla birlikte Saruhanlı ve Hacırahmanlı'ya gelerek üreticilerle maliyet hesabı yapması çağrısında bulundu ve şunları kaydetti:

"Geçen sene 120 liraya, 130 liraya satmış olduğumuz üzüm bu sene 70 lira, 75 lira, 80 lira. Yüzde 50 azalmış. Geçen sene işçilik 1300-1400 liraydı, şimdi 3 bin lira. Her şey artmış ama benim alacağım para yüzde 50 azalacak. Bu çiftçi evin yolunu nasıl bulacak? Tarım Bakanı'na on puanlık uzman sorusu."

Kaynak: ANKA