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YENİ Partili Aykut Kaya: "Dış hat uçuşlarında bagaj hakkı artırılmalı"

YENİ Partili Aykut Kaya: 'Dış hat uçuşlarında bagaj hakkı artırılmalı'
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(TBMM) - YENİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, turizm esnafının kur baskısı ve artan maliyetler nedeniyle zor bir sezon geçirdiğini belirterek, dış hat uçuşlarında turistlere tanınan bagaj kilogram hakkının artırılması ve fazla bagaj ücretlerinin düşürü

(TBMM) - YENİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, turizm esnafının kur baskısı ve artan maliyetler nedeniyle zor bir sezon geçirdiğini belirterek, dış hat uçuşlarında turistlere tanınan bagaj kilogram hakkının artırılması ve fazla bagaj ücretlerinin düşürülmesi için ilgili bakanlıklara çağrıda bulundu.

YENİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında turizm esnafının yaşadığı sorunlara ve uçuşlardaki bagaj kısıtlamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sektörde yaşanan ekonomik zorluklara ve maliyet artışlarına dikkati çeken Kaya, "Bu sezon turizm esnafımız açısından kur baskısı, artan maliyetler ve buna bağlı olarak turistlerin daha az harcama yapması nedeniyle oldukça zorlu geçiyor. Esnafımız bu sene kirasını zor ödeyecek" dedi.

Uçuşlardaki bagaj kısıtlamalarının ve yüksek ücretlerin alışverişi olumsuz etkilediğini vurgulayan Kaya, "Bunun üstüne bir de turistlerin dönüş yolculuğındaki yetersiz bagaj kilogram hakkı ve fazla bagaj ücretlerinin yüksek olması nedeniyle birçok turist, almak istediği deri, tekstil ve hediyelik ürünlerden vazgeçiyor ya da alışverişini azaltıyor. Esnafımız için atılacak her adım can suyu olacaktır. Bu nedenle ilgili bakanlıklarımızı, tur operatörleri ve havayolu şirketlerine gerekli destekleri sağlayarak, turizm bölgelerinden yapılan dış hat uçuşlarında turistlere tanınan bagaj kilogram hakkının artırılması ve fazla bagaj ücretlerinin makul seviyelere çekilmesi için çalışma yapmaya davet ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA
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