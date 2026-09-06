Genç: OVP artık ekonominin önünü göstermiyor, gerçekleşmelerin arkasından hedef değiştiriyor

(ANKARA) - YENİ Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, yeni Orta Vadeli Programı ( Ovp ) öncekilerle karşılaştırdı. 2023'te açıklanan hedefler gerçekleşseydi, o yılın sonunda 100 lira olan bir sepetin 2026 sonunda yaklaşık 166 liraya çıkacağını belirten Genç, gerçekleşmeler ve yeni OVP tahminiyle aynı sepetin yaklaşık 243 liraya ulaştığını söyledi. Genç, "Üç yılda 2026 enflasyon hedefi yüzde 8,5'ten yüzde 28,4'e çıktı. OVP artık ekonominin önünü göstermiyor, gerçekleşmelerin arkasından hedef değiştiriyor" dedi.

Genç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2027-2029 dönemi OVP'yi, önceki programlarla karşılaştırdı. 2026 yılı için üç yıl önce yüzde 8,5 olarak açıklanan enflasyon hedefinin bugün yüzde 28,4'e yükseldiğine dikkati çeken Genç, aynı yıl için yüzde 5 olan büyüme hedefinin yüzde 3,3'e indirildiğini belirtti. Genç, "Yıl değişmedi, değişen iktidarın hedefi. Enflasyon hedefi yukarı, büyüme hedefi aşağı gidiyor" dedi.

100 LİRALIK SEPET 166 LİRA DEĞİL, 243 LİRA

OVP'deki hedef sapmasını vatandaşın cebine yansıyan bir hesapla anlatan Genç, "2023 sonunda 100 lira olan sepet için vatandaşa çizilen üç yıllık patika yaklaşık 166 liraydı. Bugün gerçekleşmeleri ve iktidarın kendi 2026 tahminini hesaba kattığımızda aynı sepet yaklaşık 243 liraya çıkıyor. Aradaki 77 liraya ekonomi yönetimi 'revizyon' diyebilir, vatandaşın cebindeki adı ise ilave faturadır" ifadesini kullandı.

2026 TAHMİNİ ÜÇ YILDA 8,5'TEN 28,4'E ÇIKTI

Genç, 2026 yılı enflasyon tahmininin birbirini izleyen OVP'lerde sürekli yukarı çekildiğine dikkati çekerek, 2023'te yüzde 8,5 olan tahminin, 2024'te yüzde 9,7'ye, 2025'te yüzde 16'ya, yeni programda yüzde 28,4'e yükseldiğini, 2026 tahmininin üç yıl içinde yaklaşık 3,3 katına çıktığını, yalnızca son bir yıldaki artışın 12,4 puan, yani yüzde 77,5 olduğunu ifade etti.

Genç, "OVP'nin görevi her eylülde eski rakamı silip yenisini yazmak değildir. Bir yıllık ömrü olan üç yıllık programa güven oluşmaz. Vatandaş da yatırımcı da önünü görebilmek için bu belgelere bakıyor" diye konuştu.

Genç, aynı dönemde 2026 büyüme hedefinin yüzde 5'ten yüzde 3,3'e düşürülmesine de dikkati çekerek, "Üç yılda daha yüksek enflasyon, daha düşük büyüme tablosuyla karşı karşıyayız" dedi.

TEK HANELİ ENFLASYON İKİ YIL ÖTELENDİ

Geçen yılki OVP'de 2027 yılı enflasyonu yüzde 9 olarak öngörülürken yeni programda bu oranın yüzde 21'e yükseltildiğini, tek haneli enflasyon hedefinin ise 2027'den 2029'a taşındığını belirten Genç, 2024 yılında açıklanan OVP'de 2027 enflasyonunun yüzde 7 olarak öngörüldüğünü hatırlattı.

Genç, şunları söyledi:

"2027 için iki yıl önce yüzde 7, geçen yıl yüzde 9 denildi, bugün yüzde 21 deniliyor. Aynı yılın tahmini iki yılda üç katına çıktı. Takvimde bir yıl ilerledik, tek hane hedefinde iki yıl geriye gittik. Böyle bir tabloda vatandaş hangi hedefe güvenecek?"

Genç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile yeni OVP'nin enflasyon tahminleri arasındaki farkı da gündeme getirdi. TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın 13 Ağustos'ta 2027 yılı için yüzde 15, 2028 için yüzde 9 enflasyon tahmini açıkladığını hatırlatan Genç, yeni OVP'de aynı yıllar için eflasyonun yüzde 21 ve yüzde 13,5 öngörüldüğünü belirtti.

Genç, "Daha birkaç hafta önce Merkez Bankası 2027 için yüzde 15 dedi, bugün OVP yüzde 21 diyor. Arada 6 puan var. İşçi ücretini, işveren maliyetini, yatırımcı hesabını hangi resmi tahmine göre yapacak? Ekonomi yönetimi önce kendi rakamları arasındaki bu farkı açıklamalıdır" dedi.

"İLK SINAV 2029'DA DEĞİL, DÖRT AY SONRA"

Tüketici fiyatlarının ağustos sonu itibarıyla yılbaşına göre yüzde 22,07 arttığına işaret eden Genç, 2026 sonunda yüzde 28,4 tahmininin tutması için eylül-aralık dönemindeki toplam fiyat artışının yaklaşık yüzde 5,2'de kalması gerektiğini söyledi. Bunun kalan dört ayda aylık ortalama yaklaşık yüzde 1,27 enflasyona karşılık geldiğini belirten Genç, şunları kaydetti:

"Yeni OVP'nin ilk sınavı 2029'da değil, 31 Aralık 2026'da. Yıl sonunda yüzde 28,4'ün tutup tutmadığını göreceğiz. Sonra kimse bu hedefi bir sonraki OVP'ye kadar unutturmasın. Ekonomide güven her yıl yeni rakam açıklamakla değil, önceki rakamın hesabını verebilmekle kurulur. Üç yılda 2026 enflasyon hedefini yüzde 8,5'ten yüzde 28,4'e çıkarıp vatandaştan yeni üç yıllık hedeflere sorgusuz güvenmesini bekleyemezsiniz. OVP'nin görevi enflasyonun arkasından koşmak değil, ekonominin önünü göstermektir."

Kaynak: ANKA