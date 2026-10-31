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YENİ Parti lideri Özgür Özel, Burhaniye'de erken hasat zeytinyağının tadına baktı

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YENİ Parti lideri Özgür Özel, Burhaniye'de erken hasat zeytinyağının tadına baktı
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir programı kapsamında Burhaniye'de OSB'deki zeytinyağı fabrikasını ziyaret etti. Ziyarette erken hasat zeytinyağının tadına bakan Özel, zeytini stratejik ürünler listesine koyacaklarını hatırlattı.

(BALIKESİR) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir programı kapsamında Burhaniye'de Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) faaliyet gösteren bir zeytinyağı üretim fabrikasını ziyaret etti.

Balıkesir'deki programını sürdüren Özel, Burhaniye ilçesinde OSB'de bulunan zeytinyağı fabrikasında incelemelerde bulundu, işletme sahipleriyle bir araya geldi. Özel, ziyarette zeytinyağı üretim süreçleri ve işletmenin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında erken hasat zeytinyağının tadına da bakan Özel'e, fabrikadaki çalışmalar hakkında bilgi verildi. Özel, zeytinin "stratejik ürünler" listesine koyacaklarını hatırlattı. Fabrika ziyareti sonrasında Özel, kendisini bekleyen yurttaşlarla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: ANKA
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