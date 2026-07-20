Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Uleymi, petrol ihracatının yeniden başladığını duyurdu

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Uleymi, Husilerle yaşanan çatışmaların etkisiyle 2022'den bu yana duran petrol ihracatının yeniden başladığını açıkladı.

Yemen devlet televizyonunda yayımlanan görüntülü konuşmasında Uleymi, hükümetin bu günden itibaren petrol ihracatını yeniden başlatmak için her türlü imkanı kullanacağını söyledi.

Petrol ihracatından sağlanacak gelirin vatandaşların ihtiyaçları ve devletin temel yükümlülüklerinin karşılanması için kullanılacağını belirten Uleymi, öncelikler arasında maaşların ödenmesi, hizmetlerin iyileştirilmesi ve ekonomik istikrarın desteklenmesinin yer aldığını ifade etti.

Uleymi, Yemen'deki mevcut durumun, silahı devlete, mezhepçiliği vatandaşlığa ve İran yönetiminin çıkarlarını Yemen halkının çıkarlarına tercih eden Husilerin darbesinin doğrudan sonucu olduğunu savundu.

"Yemen'in devletini, vatandaşların da onurunu yeniden kazanmasının zamanı geldi." diyen Uleymi, uzun süredir devam eden krizin sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Uleymi, Yemen halkına, kabilelere, ulusal güçlere, gençlere ve kadınlara, devlet kurumlarının geri alınması ve Husilerin darbesine son verilmesi için silahlı kuvvetler ile güvenlik birimlerinin etrafında kenetlenme çağrısı yaptı.

Mevcut dönemin safların birleştirilmesini ve devlete güven duyulmasını gerektirdiğini kaydeden Uleymi, "Silahlı grupların gölgesinde Yemen'in geleceği, darbeyle güvenlik ve sürekli savaşa dayalı bir projeyle barış olmaz." ifadelerini kullandı.

Husilerden Uleymi'nin açıklamalarına henüz yanıt gelmedi.

Yemen'de petrol ihracatı, Husilerin uluslararası alanda tanınan hükümetin kontrolündeki bölgelerde bulunan petrol ihraç limanlarına düzenlediği saldırıların ardından 2022'nin sonlarında durmuştu.

Son dönemde Yemen'in batısındaki Hudeyde ilinde hükümet yanlısı güçlerle Husiler arasında çatışmalar yeniden başlamıştı.

Yemen hükümeti, çatışmalarda 15 asker ile 50 Husi mensubunun öldüğünü açıklamıştı.

Husiler ise binlerce destekçisinin katıldığı gösteriler düzenleyerek seferberlik ilan etmiş, tüm seçeneklerin açık olduğunu ve hazırlık seviyesinin yükseltildiğini duyurmuştu.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere birçok bölgenin kontrolünü elinde bulunduruyor.