YEE, Bosna'da "Çocuklarla Masal ve Müzik" programı düzenledi - Haberler

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YEE, Bosna'da "Çocuklarla Masal ve Müzik" programı düzenledi

AA - Ahmet Nurduhan - Güncel
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YEE, Bosna'da 'Çocuklarla Masal ve Müzik' programı düzenledi

??????? Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Bosna Hersek'in Foynitsa şehrinde ramazan şenlikleri kapsamında "Çocuklarla Masal ve Müzik" etkinliği düzenledi.

??????? Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Bosna Hersek'in Foynitsa şehrinde ramazan şenlikleri kapsamında "Çocuklarla Masal ve Müzik" etkinliği düzenledi.

Saraybosna YEE tarafından, çocukların kişisel, kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamaya yönelik hazırlanan program Foynitsa Yunus Emre Enstitüsünde gerçekleştirildi.

Programa Foynitsa ve Kiseljak Belediyelerinin ilköğretim okulları öğrencileri katıldı.

Bosna Hersek'in ünlü sanatçısı Latif Mocevic ile ortaklaşa yapılan "Çocuklarla Masal ve Müzik" programına katılan öğrenciler, müzik eşliğinde dans ederek, şarkı söyleyerek eğlenceli vakit geçirdi.

Ayrıca çocuklara işaret dili de öğretildi.

AA / Ahmet Nurduhan - Güncel

Saraybosna, Yunus Emre, Müzik, Güncel, Haberler

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