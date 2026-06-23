Albüm: Çin'deki 2026 Yaz Davos'u Kapsamında Kültürel Miras Sergisi Ziyarete Açıldı
Dünya Ekonomik Forumu'nun 17. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı, Çin'in Dalian kentinde başladı. Etkinlik kapsamında 54 farklı somut olmayan kültürel miras alanından 1300'den fazla eserin sergilendiği bir sergi açıldı. Forum 25 Haziran'a kadar devam edecek.
DALİAN, 23 Haziran (Xinhua) -- Dünya Ekonomik Forumu'nun 17. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı salı günü Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin liman kenti Dalian'da başladı.
Yaz Davos'u olarak da bilinen etkinliğe ev sahipliği yapacak olan Dalian Uluslararası Konferans Merkezi'nde, 54 farklı somut olmayan kültürel miras alanından 1300'ü aşkın eserin yer aldığı sergi ziyarete açıldı.
Forum, 25 Haziran'a kadar devam edecek.
Kaynak: Xinhua