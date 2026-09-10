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Yavuzyılmaz'dan köprü ve otoyolların özelleştirilmesine ilişkin iktidara soru: Bayramlarda ücretsiz geçişler ücretli hale mi gelecek?

Yavuzyılmaz'dan köprü ve otoyolların özelleştirilmesine ilişkin iktidara soru: Bayramlarda ücretsiz geçişler ücretli hale mi gelecek?
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YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, devletin işlettiği 2 Boğaz Köprüsü ile 8 otoyolun özelleştirilmesi planına ilişkin, dini bayramlarda uygulanan ücretsiz geçişlerin devam edip etmeyeceğini sordu.

(ANKARA) - YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, devletin işlettiği 2 Boğaz Köprüsü ile 8 otoyolun özelleştirilmesi planına ilişkin, dini bayramlarda uygulanan ücretsiz geçişlerin devam edip etmeyeceğini sordu.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iktidara şu soruyu yöneltti:

"AKP'ye basit bir soru: Şu anda devletin işlettiği 2 Boğaz Köprüsü ve 8 Otoyolun özelleştirilmeleri durumunda; Dini bayramlar süresince araçların yaptığı ücretsiz geçişler artık ücretli hale mi gelecek? Evet mi, Hayır mı? Yanıtı bekliyoruz."

Kaynak: ANKA
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