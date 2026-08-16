Ağıralioğlu: Türkiye sanayisi alarm veriyor

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Türkiye'de imalat sanayisinde çalışanların toplam ücretli çalışanlar içerisindeki payının gerilediğini belirterek, "Türkiye sanayisi alarm veriyor. Yalnızca dört yılda 4,7 puanlık bir kayıp var" dedi.

Ağıralioğlu, Türkiye'nin sanayideki istihdam verilerine ilişkin değerlendirmesinde, 2009 yılında imalat sanayisinde çalışanların toplam ücretli çalışanlar içindeki payının yüzde 32,8 olduğunu, bu oranın 2022'de yüzde 32,3 seviyesinde bulunduğunu, bugün ise yüzde 27,6'ya gerilediğini ifade etti.

Bu tablonun kendiliğinden ortaya çıkmadığını savunan Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yanlış ekonomi politikalarının, yüksek finansman maliyetlerinin, ağır vergi yükünün, öngörülemezliğin ve üretmek isteyen insanımızı her geçen gün biraz daha zorlayan anlayışın sonucudur" değerlendirmesinde bulundu.

"NİTELİKLİ İŞ GÜCÜMÜZ NEDEN BAŞKA ÜLKELERDE GELECEK ARIYOR"

Ağıralioğlu, iktidarın yıllardır "Türkiye büyüyor" dediğini belirterek, "Türkiye büyüyorsa fabrikalarımız neden küçülüyor? Sanayinin istihdamdaki payı neden geriliyor? Üreten insanımız neden yatırım yapmaktan korkuyor? Mühendisimiz, teknisyenimiz, nitelikli iş gücümüz neden başka ülkelerde gelecek arıyor?" diye sordu.

"Üretimin yerine ithalatı, sanayicinin yerine rantı, yüksek katma değerli üretimin yerine düşük verimliliği koyarsanız varacağınız yer bellidir: Sanayisizleşme" diyen Ağıralioğlu, Türkiye'nin fabrikalarını, nitelikli iş gücünü ve üretme kabiliyetini kaybederek güçlü ve bağımsız olamayacağını belirtti.

Ağıralioğlu, Türkiye'nin ihtiyacının "Rakamlarla başarı hikayesi anlatan bir ekonomi yönetimi" olmadığını savunarak, "Türkiye'nin ihtiyacı; fabrikaların bacasını yeniden tüttürecek, sanayicinin önünü göreceği güven ortamını kuracak, yüksek teknolojiyi, verimliliği ve yerli üretimi merkeze alacak yeni bir sanayi seferberliğidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA