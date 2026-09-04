Ağıralioğlu'ndan TÜİK güvencesi: Gerçekleri açıklayacağız

(ANKARA)- Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "TÜİK'i yeniden itibarlı, bağımsız ve güvenilir bir kurum haline getireceğiz. TÜİK, iktidarın duymak istediği rakamları değil, Türkiye'nin gerçeklerini açıklayacak" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) duyulan güvenin azaldığını savundu. TÜİK başkanlarının ortalama görev süresinin 1926-2016 yılları arasında 53 ay, 2016-2026 döneminde ise 20 ay olduğunu belirten Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Başkan değişmiş, yönetim değişmiş, yöntem tartışılmış, kurumun itibarı örselenmiş… Sonra vatandaşa dönüp diyorsunuz ki: 'TÜİK'e güvenin!' Güven böyle olmaz. Devlet, vatandaşından güven istemeden önce güvenilir olmak mecburiyetindedir.

Çünkü TÜİK'in açıkladığı rakam, kağıdın üzerinde duran sıradan bir rakam değildir. O rakam emeklinin maaşıdır. Memurun zammıdır. İşçinin ücretidir. Ailenin sofrasıdır. Çocuğun rızkıdır.

Enflasyonu yüzde 35 hesapladınız diyelim. Bağımsız bir inceleme yapıldı ve aslında esas alınması gereken oranın yüzde 40 olduğu ortaya çıktı. Aradaki 5 puana 'istatistik farkı' deyip geçemezsiniz. O fark bir emeklinin cebinden çıkmıştır. Bir işçinin alın terinden eksilmiştir. Bir ailenin sofrasından alınmıştır. Bunun adı yalnızca hesap hatası değildir. Bunun içinde kul hakkı vardır."

"HESABINIZI GÖSTERECEKSİNİZ"

Enflasyon hesabında kullanılan verilerin ve yöntemin kamuoyuna açıklanması gerektiğini vurgulayan Ağıralioğlu, şöyle devam etti:

"86 milyon insanın gelirine tesir eden hesabı yapıyorsanız, 'Bize güvenin' demeyeceksiniz. Hesabınızı göstereceksiniz. Neyi sepete koydunuz? Neye ne kadar ağırlık verdiniz? Fiyatı nereden aldınız? Hangi yöntemle hesapladınız? Millet bilecek.

Biz ANAHTAR Parti olarak iktidarımızın ilk yılında bunu yapacağız. Özellikle 2016-2026 arasındaki enflasyon hesaplamalarını bağımsız bir denetime açacağız. Üniversitelerden akademisyenler, bağımsız istatistikçiler, ekonomistler ve kamu denetçileri oturacak; ürün sepetini, ürün ağırlıklarını, fiyat verilerini, hesaplama yöntemlerini ve açıklanan enflasyonu yıl yıl, kalem kalem inceleyecek. Sonuç ne çıkarsa milletin önüne koyacağız."

"GEÇMİŞ DÖNEM HAK TELAFİ FONU KURULACAK"

İktidar olmaları halinde bağımsız denetimin sonucunda geçmiş yıllarda hak kaybı yaşandığının belirlenmesi halinde bu kaybı telafi edeceklerini bildiren Ağıralioğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Eğer bu inceleme sonunda emeklimizin, memurumuzun, işçimizin geçmişte yanlış veya eksik hesaplama nedeniyle ölçülebilir bir hak kaybına uğradığı ortaya çıkarsa, 'Geçmiş geçmişte kaldı' demeyeceğiz. Hesabını yapacağız, hakkını teslim edeceğiz.

Kimin ne kadar kaybı varsa kişi bazında hesaplanacak. Anapara farkı bulunacak. Aradan geçen zamanda oluşan kayıp ayrıca hesaplanacak. Bütçede Geçmiş Dönem Hak Telafi Fonu kurulacak ve vatandaşımızın hakkı kendisine ödenecek. Denetim raporlarının tamamı da yöntemiyle, hesabıyla, tablosuyla milletin önünde olacak."

"TÜİK, TÜRKİYE'NİN GERÇEKLERİNİ AÇIKLAYACAK"

Ağıralioğlu, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Çünkü devlet dediğiniz şey budur. Devlet, vatandaşına, 'Yanlış yaptıysam sen katlanacaksın' demez. 'Bir kuruş hakkın kaldıysa bulacağım, hesabını yapacağım ve sana iade edeceğim' der. Bizim devlet anlayışımız budur.

TÜİK'i yeniden itibarlı, bağımsız ve güvenilir bir kurum haline getireceğiz. TÜİK, iktidarın duymak istediği rakamları değil, Türkiye'nin gerçeklerini açıklayacak. Çünkü bu hesabın içinde yalnızca ekonomi yok. Emek var, alın teri var, hak var ve 86 milyon insanın kul hakkı var."

Kaynak: ANKA