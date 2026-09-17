Yavuz Ağıralioğlu'ndan Mehmet Şimşek'e tepki: 'Yalnızca pompadaki rakamı değil, vatandaşın cebini de mukayese edelim'

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Avrupa'daki motorin fiyatlarını Türkiye ile karşılaştırmasına, "Madem Avrupa'yla mukayese edeceğiz, yalnızca pompadaki rakamı değil, o pompanın karşısındaki vatandaşın cebini de mukayese edelim. Avrupa'nın mazot fiyatını söylüyorsunuz da Avrupa'nın gelirini niye söylemiyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi.

Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in akaryakıt fiyatlarına ilişkin Avrupa karşılaştırmasını eleştirdi. Ağıralioğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek diyor ki: 'Avrupa'nın birçok ülkesinde mazot 150 liranın altında değil. Bizde 100 lira civarında.' Doğru Sayın Bakan… Ama bir de o mazotu kimin, hangi maaşla aldığını konuşalım. Danimarkalı, kişi başına geliriyle yaklaşık 29 bin 700 litre motorin alabiliyor. Alman 24 bin 300 litre… Fransız yaklaşık 20 bin litre… Türkiye'de vatandaşımız ise 9 bin 700 litre! Madem Avrupa'yla mukayese edeceğiz, yalnızca pompadaki rakamı değil, o pompanın karşısındaki vatandaşın cebini de mukayese edelim. Avrupa'nın mazot fiyatını söylüyorsunuz da Avrupa'nın gelirini niye söylemiyorsunuz?

Hadi bir adım daha atalım. Yeni iPhone Duo… Almanya'da 2 bin 299 avro. Bugünkü kurla yaklaşık 129 bin lira. Türkiye'de 229 bin 999 lira! Aynı telefon, bizim vatandaşımıza yaklaşık yüzde 79 daha pahalı. Bir Volkswagen Golf… Almanya'da 32 bin 80 avro; yaklaşık 1 milyon 800 bin lira. Türkiye'de 2 milyon 994 bin lira! Yaklaşık yüzde 67 daha pahalı. Şimdi soruyorum: Mazotta Avrupa'yı örnek veriyorsanız, telefonda niye vermiyorsunuz? Otomobilde niye vermiyorsunuz? Maaşta, gelirde, alım gücünde niye vermiyorsunuz? Mukayese yapacaksak tamamını yapalım.

"MİLLET CEBİNDEN EKSİLENİ UNUTMAZ"

Milletimizin derdi mazotun Avrupa'dan 50 lira ucuz olması değil; 100 liralık mazotu alırken cebinden çıkan paranın ağırlığıdır. Ekonominin gerçek karnesi yalnızca istatistik tablolarında yazmaz. Deponun ibresinde yazar. Market arabasında yazar. Kredi kartı ekstresinde yazar. Ayın sonunu getirmeye çalışan vatandaşın cebinde yazar. Bu millet vergileri koymadı. Bu millet bütçeyi yapmadı. Bu millet ekonomi politikalarını belirlemedi. Ama bütün bunların bedelini millet ödüyor.

Onun için Avrupa'yı örnek gösterecekseniz, yalnızca fiyatını değil; maaşını da alım gücünü de vatandaşına yüklediği vergi yükünü de beraber konuşacağız. Millet deposundan eksileni de bilir, sofrasından eksileni de bilir, maaşından eksileni de bilir. ve emin olun; millet cebinden eksileni unutmaz."

Kaynak: ANKA