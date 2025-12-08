Haberler

Ağıralioğlu'ndan Bakan Şimşek'e 'Enflasyon' Tepkisi: Krizi 'İyileşme' Diye Anlatmak Zorunda Kaldığımız Bir Ekonominin İçindeyiz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in enflasyon düşüşüyle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Ağıralioğlu, Türkiye'nin ekonomik durumunu eleştirerek, enflasyonun gerçek etkileri konusunda halkın daha iyi bilgilendirilmesi gerektiğini savundu.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Enflasyon yüzde 70'lerin ortasından yüzde 31'e indi ve tek haneye de inecek." sözlerine tepki gösterdi.

Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Düşünün ki, enflasyonun yüzde 1 olduğu bir ülkede söz alıyorsunuz. Orada insanlar, fiyatların yerinden bile kıpırdamadığı bir düzenin içinde yaşıyor. Sonra dönüp 'Bizde enflasyonu yüzde 70'lerden yüzde 31'e düşürdük' diyorsunuz. Kulağa nasıl geliyor biliyor musunuz? Onların dünyasında yüzde 31, 'alarm veriyor' demektir; bizde ise 'başarı hikayesi' diye sunuluyor. İşte mesele tam burada saklı: Biz, dünyanın normal kabul ettiği krizi 'iyileşme' diye anlatmak zorunda kaldığımız bir ekonominin içindeyiz.

O yüzden anlatılan bu 'mission impossible' hikayelerinin, artık gelişmiş ekonomilerde değil; Suriye'de, Sudan'da, Venezuela'da daha makul karşılanacağını söylemek mecburiyetindeyiz. Orada belki gülümsemezler; hatta 'Kolay gelsin' diye takdir bile ederler. Çünkü gerçek budur: Dünyanın yürüdüğü yoldan ne kadar uzaklaştığımızı rakamlar değil, mecbur kaldığımız cümleler ortaya koyuyor."

Kaynak: ANKA / Güncel
Bahis skandalı büyüyor: 22 hakem daha PFDK'ye sevk edildi

Bahis skandalında yeni perde! 22 isim daha tespit edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en güçlü 10 telefonu belli oldu! Listede iPhone 17 yok

Dünyanın en iyi 10 telefonu belli oldu! Listede çarpıcı bir detay var
Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Ufacık çocuk ya, şuraya bak

Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Yazık günah
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri

İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri
Dünyanın en güçlü 10 telefonu belli oldu! Listede iPhone 17 yok

Dünyanın en iyi 10 telefonu belli oldu! Listede çarpıcı bir detay var
Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! Tatil adasında 17 erkekle birlikte yakalandı

Dünyaca ünlü tatil adasında 17 genç erkekle birlikte yakalandı
Görüntü Türkiye'den! Nedeni de hayli enteresan

Görüntü Türkiye'den! Olay kadar nedeni de enteresan
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Herkes merak ediyordu! Rodrigo Becao'nun neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı

Herkes merak ediyordu! Neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı
Fenerbahçe ve Samsunspor'un UEFA maçlarının hakemleri belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
İki komşu ülke arasında çatışma şiddetleniyor! Ölü sayısı yükseldi

İki komşu arasındaki çatışma şiddetleniyor! Yerleşim yerleri vuruldu
Engin Çağlar'ın çocuklarından miras iddialarına sert cevap! İlk ağızdan açıkladılar

Milyarlarca liralık miras söylentisi! Çocuklarından açıklama geldi
Hamam böceği yedirilen gencin dosyasında karar! Avukat isyan etti

Türkiye'nin günler konuştuğu olayda avukatı isyan ettiren karar
title