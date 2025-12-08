Ağıralioğlu'ndan Bakan Şimşek'e 'Enflasyon' Tepkisi: Krizi 'İyileşme' Diye Anlatmak Zorunda Kaldığımız Bir Ekonominin İçindeyiz

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Enflasyon yüzde 70'lerin ortasından yüzde 31'e indi ve tek haneye de inecek." sözlerine tepki gösterdi.

Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Düşünün ki, enflasyonun yüzde 1 olduğu bir ülkede söz alıyorsunuz. Orada insanlar, fiyatların yerinden bile kıpırdamadığı bir düzenin içinde yaşıyor. Sonra dönüp 'Bizde enflasyonu yüzde 70'lerden yüzde 31'e düşürdük' diyorsunuz. Kulağa nasıl geliyor biliyor musunuz? Onların dünyasında yüzde 31, 'alarm veriyor' demektir; bizde ise 'başarı hikayesi' diye sunuluyor. İşte mesele tam burada saklı: Biz, dünyanın normal kabul ettiği krizi 'iyileşme' diye anlatmak zorunda kaldığımız bir ekonominin içindeyiz.

O yüzden anlatılan bu 'mission impossible' hikayelerinin, artık gelişmiş ekonomilerde değil; Suriye'de, Sudan'da, Venezuela'da daha makul karşılanacağını söylemek mecburiyetindeyiz. Orada belki gülümsemezler; hatta 'Kolay gelsin' diye takdir bile ederler. Çünkü gerçek budur: Dünyanın yürüdüğü yoldan ne kadar uzaklaştığımızı rakamlar değil, mecbur kaldığımız cümleler ortaya koyuyor."