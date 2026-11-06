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Yavuz Ağıralioğlu, 2027'de faize ayrılan 3 trilyon 975 milyar lirayı eleştirdi

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Yavuz Ağıralioğlu, 2027'de faize ayrılan 3 trilyon 975 milyar lirayı eleştirdi
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 2027 bütçesinde faize ayrılan 3 trilyon 975 milyar lirayı eleştirdi. Emekli, çiftçi, esnaf ve gençlere kaynak yok denilirken faize trilyonlar ayrılmasına tepki gösterdi.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 2027 yılında harcanan her 100 liranın 15'inin faize gideceğini belirterek, "Emeklimize gelince kaynak yok. Çiftçimize gelince imkan yok. Esnafımıza gelince destek yok. Gençlerimize gelince istihdam yok. Ama faize gelince trilyonlar var. Milletimizden tasarruf bekleyenlerin, önce kendi harcamalarının hesabını vermesi lazım" ifadesini kullandı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2027 yılı bütçesine bakıyoruz. Faize ayrılan para 3 trilyon 975 milyar lira. Her gün yaklaşık 11 milyar lira faiz ödeyeceğiz. Harcanan her 100 liranın 15 lirası faize gidecek. Faiz ödemelerini çıkardığınızda fazla veren bütçemiz, faiz yüküyle beraber yaklaşık 3,9 trilyon lira açık verecek. Bu millet bu kadar çalışıyor, bu kadar üretiyor, bu kadar vergi ödüyor da devletimizin bütçesi neden faize yetişemiyor" dedi.

Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Emeklimize gelince kaynak yok. Çiftçimize gelince imkan yok. Esnafımıza gelince destek yok. Gençlerimize gelince istihdam yok. Ama faize gelince trilyonlar var. Milletimizden tasarruf bekleyenlerin, önce kendi harcamalarının hesabını vermesi lazım. Yıllardır yanlış ekonomi politikalarının, israfın, plansızlığın ve bozulan güvenin bedelini milletimize ödetiyorsunuz. Biz devletimizin bütçesinin faiz hesabıyla değil, milletimizin ihtiyaçlarıyla yapılmasını istiyoruz. Çiftçimiz üretebilsin, esnafımız kazanabilsin, gençlerimiz çalışabilsin, emeklimiz insanca yaşayabilsin istiyoruz. Bu memleketin alın teri de var, imkanı da var, bereketi de var. Türkiye'yi borca ve faize mahküm eden anlayışa itirazımız var. Milletin kazandığını faize, geleceğini borca bağlayarak bu ülkeye refah getiremezsiniz. Biz milletimizin alın terinin faiz ödemelerine değil, kendi geleceğine harcandığı bir Türkiye istiyoruz."

Kaynak: ANKA
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