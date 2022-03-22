Yavru yaban domuzlarını doğal ortamlarında fotokapan görüntüledi - Haberler

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Yavru yaban domuzlarını doğal ortamlarında fotokapan görüntüledi

İhlas Haber Ajansı - Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
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Yavru yaban domuzlarını doğal ortamlarında fotokapan görüntüledi Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, doğal alanlarında yiyecek bulmaya çalışan yavru yaban domuzlarının telaşlı hallerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Yavru yaban domuzlarını doğal ortamlarında fotokapan görüntüledi

ANKARA - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, doğal alanlarında yiyecek bulmaya çalışan yavru yaban domuzlarının telaşlı hallerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Doğal alanlarında her yeri eşeleyerek yiyecek bulmaya çalışan yavru yaban domuzlarının telaşesi Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün fotokapanına yansıdı. Yavru yaban domuzlarının hummalı yemek bulmaya çalıştığı görüntüler Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Yavru yaban domuzlarını doğal ortamlarında fotokapan görüntüledi

Yavru yaban domuzlarını doğal ortamlarında fotokapan görüntüledi

Yavru yaban domuzlarını doğal ortamlarında fotokapan görüntüledi

İhlas Haber Ajansı / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Medya, Güncel, Haberler

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