Yavru Boz Ayı Tuti Tedavi Edildikten Sonra Doğal Yaşam Alanına Salındı

SAKARYA'da vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunmasının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri TARAFINDAN Kocaeli'de Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na getirilen yavru boz ayı Tuti, 10 günlük tedavinin ardından doğal yaşam alanına salındı.

Sakarya'nın Dokurcun beldesinde vatandaşlar tarafından 10 gün önce bulunan yavru ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ormanya Doğal Yaşam Parkı Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon merkezine getirildi. Yaralı olduğu belirlenen 5 aylık boz ayıya veteriner hekimlerince müdahale edildi. Yapılan kontrollerde travma geçirdiği belirlenen boz ayının ön ayaklarında yoğun bir hematom tablosu ve röntgen sonuçlarında da boyun omurunda zedelenme olduğu tespit edildi.

TEDAVİSİ 10 GÜN SÜRDÜ

Bakıcısı tarafından Tuti ismi verilen boz ayının tedavisi 10 gün sürdü. Tuti, bu süreçte keçi sütü, çeşitli meyveler ve kuruyemiş ile beslendi. Kısa sürede tedaviye yanıt veren Tuti, DKMP ve Ormanya ekipleriyle bulunduğu doğal yaşam alanına tekrar salındı. Doğal yaşam alanına kavuşan yavru ayı ormanda hızlıca gözden kayboldu.(DHA)