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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda yatırım fonlarında yaşanan mağduriyetlerin araştırılması amacıyla verilen önerge görüşülürken, CHP'li Hasan Öztürkmen, Fatma Betül Sayan Kaya'yı yönlendiren siyasetçilerin kim olduğunu sorarak, "Artık tahliye olduğuna göre Fatma Betül'ü çıkardığınız AKP WhatsApp grubuna tekrar alabilirsiniz" dedi. Yeni Parti Kocaeli Milletvekili Nail Çiler ise yaklaşık 406 bin yatırımcının süreçten etkilendiğini belirterek, "Bu para birilerinin değil, 86 milyonun parasıdır" ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu'nda, sermaye piyasaları ve yatırım fonlarında yaşanan mağduriyetlerin, denetim eksikliklerinin ve ilgili kurumların sorumluluklarının araştırılması amacıyla YENİ Parti'nin verdiği Meclis araştırması önergesi görüşüldü.

ÇİLER: RİSKLER AYLAR ÖNCESİNDEN BİLİNİYORDU

YENİ Parti Grubu adına konuşan Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, 17 Eylül 2026 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), TEFAS üzerinden işlem gören 7 portföy yönetim şirketine ait toplam 131 fonda alım satım işlemlerini durdurarak tasfiye sürecini başlattığını söyledi.

Bu süreçte birikimlerini yatırım fonlarında değerlendiren vatandaşların mağdur olduğunu belirten Çiler, kamuoyuna yansıyan verilere göre yaklaşık 406 bin yatırımcının etkilendiğini, söz konusu fonların büyüklüğünün 800 milyar lirayı aştığını ve şüpheli işlem hacminin 400 milyar liradan fazla olduğunun ifade edildiğini kaydetti.

Çiler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 4 Kasım 2025 tarihinde bazı yatırım fonları üzerinden manipülasyon yapıldığını bildiklerini açıkladığını, SPK'nin de 18 Eylül 2026 tarihli açıklamasında bazı fonlarda 2025 yılının son çeyreğinden itibaren ekonomik gerekçelerle açıklanamayan fiyat hareketlerinin gözlemlendiğini belirttiğini hatırlattı.

Çiler, "Demek ki riskler yeni ortaya çıkmadı, aylar öncesinden biliniyordu. Öyleyse soruyoruz: Bu süreçte hangi tedbirler alındı, kimler denetlendi, neden daha erken müdahale edilmedi? Yüz binlerce vatandaşın mağduriyet yaşamasının önüne neden geçilmedi?" diye konuştu.

SPK, Borsa İstanbul, TAKASBANK ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun süreçteki görev ve sorumluluklarının bütün yönleriyle incelenmesini isteyen Çiler, fon varlıklarının nasıl değerlendirildiğinin, şüpheli işlemlerin neden zamanında tespit edilmediğinin ve bağımsız denetim mekanizmalarının görevlerini yerine getirip getirmediğinin ortaya çıkarılması gerektiğini söyledi.

Fon mağdurlarının karşısında yüksek kazanç elde edenlerin bulunduğunu savunan Çiler, Fatma Betül Sayan Kaya'nın 160 milyon lira yatırıp milyarlar kazandığını öne sürerek, "Bu fonzadeleri korumayı bırakın, listeyi açıklayın istiyoruz" dedi.

Çiler, "Unutmayın, ortada bir usulsüzlük varsa üzerini örten de en az yapan kadar sorgulanmalıdır. İsteğimiz açık ve net: Fonların bütün işlemleri açıklansın, bağımsız denetim yapılsın, kamu zararı varsa ortaya çıkarılsın ve sorumlular hukuk önünde hesap versin. Bu para birilerinin değil, 86 milyonun parasıdır" ifadelerini kullandı.

KISACIK: ANAPARA YETMEZ, NİHAİ ÖDEMEYİ KONUŞALIM

Yeni Yol Grubu adına konuşan Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, fon mağdurlarının geçtiğimiz hafta ilk kez SPK önünde bir araya gelerek eylem yaptığını söyledi. Kısacık, "O vücut dilinde yıkılmışlığı, o çaresizliği, o yılların birikimini kaybetmenin verdiği acıyı, hüznü inanın görmenizi isterdim" dedi.

Kısacık, fon mağdurlarının emekli, memur, esnaf ve işçilerden oluştuğunu belirterek, "Anapara yetmez artık, ara ödeme diye bir şey yok; nihai ödemeyi konuşalım değerli arkadaşlar" diye konuştu.

KAVUNCU: 19 GÜN SONRA CEZAEVİNDEN ÇIKABİLDİĞİ İÇİN TEBRİK EDİYORUM

İYİ Parti Grubu adına konuşan İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, Fatma Betül Sayan Kaya'nın tahliyesine tepki gösterdi. Kavuncu, "Bugün tahliye olan, ev hapsine giden Fatma Betül Sayan Kaya'yı da tebrik ediyorum. Zira, bugünün Türkiye'sinde 2,2 milyar vurgun yaptığı halde, vallahi on dokuz gün sonra cezaevinden çıkabildiği için bugünün Türkiyesinde kendisini de tebrik ediyorum" dedi.

Tutuksuz yargılanma hakkını savunduklarını belirten Kavuncu, bu hakkın herkes için eşit uygulanması gerektiğini söyledi. Kavuncu, "Normal hukuk kuralları çerçevesinde tutuksuz yargılanma hakkı olur, biz bunu da söylüyoruz, birçok insan bugün cezaevindeyken tutuksuz yargılanabilir diyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖZTÜRKMEN: KAYA'YI YÖNLENDİREN SİYASETÇİLER KİMLERDİ?

CHP Grubu adına konuşan Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, daha önce Meclis kürsüsünden Fatma Betül Sayan Kaya'yı yönlendiren siyasetçilerin kim olduğunu sorduğunu hatırlattı. Öztürkmen, bu sorunun yanıtının vurgunun siyasi ayağını da ortaya çıkaracağını savundu.

Öztürkmen, "Artık tahliye olduğuna göre Fatma Betül'ü çıkardığınız AKP WhatsApp grubuna tekrar alabilirsiniz" dedi.

YÜKSEL: İHMAL VE KUSURLAR HUKUKİ USULLER İÇERİSİNDE DEĞERLENDİRİLMELİ

AK Parti Grubu adına konuşan İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, grup yönetiminin sermaye piyasalarında şeffaflığı ve denetimi güçlendirecek, müeyyide ve cezaları daha caydırıcı hale getirecek kanun çalışmalarında önemli aşama kaydettiğini söyledi.

Yatırımcı mağduriyetlerinin giderilmesi ile varsa ihmal ve kusurların belirlenmesinin birbirinin alternatifi olmadığını belirten Yüksel, her iki sürecin de somut bilgi ve belgelere dayanması, idari ve adli sorumlulukların kendi hukuki usulleri içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Yüksel, "Sermaye piyasalarına güvenin korunması hem etkin gözetimi hem de hesap verebilirliği gerektirmektedir" dedi.

YENİ Parti'nin önergesinin oylaması yapılmadan önce yoklama talep edilmesi üzerine elektronik oylama yapıldı. Oylamada toplantı yeter sayısı bulunmadığı için önce birleşime on dakika ara verildi. Aradan sonraki oturumda da toplantı yeter sayısının bulunamaması üzerine TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Genel Kurul birleşimini yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: ANKA