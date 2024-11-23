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Bahis operasyonunda tutuklanan fenomenlerden paylaşım başına dudak uçuklatan kazanç

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Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de gözaltına alındığı yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan sosyal medya fenomenlerinin kazançları dudak uçuklattı. Fenomenlerin paylaşım başına yaklaşık 250 bin lira aldıkları belirlendi.

İzmir merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alınarak tutuklanan sosyal medya fenomenlerinin, bahis çetelerinden paylaşım başına yaklaşık 250 bin lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNDA YENİ DETAYLAR

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarını yaparak takipçilerini teşvik eden ve bu yolla haksız kazanç sağladıkları saptanan sosyal medya fenomenlerine yönelik yürüttüğü soruşturma sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinasyonunda İzmir, İstanbul, Antalya, Adana ve Bursa'da gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'unun tutuklandığı soruşturmaya ilişkin detaylar ortaya çıktı.

Bahis operasyonunda tutuklanan fenomenlerden paylaşım başına dudak uçuklatan kazanç

FENOMENLERİN BANKA HESAP DÖKÜMLERİ İNCELENDİ

Buna göre İzmir'de 11 Temmuz'daki yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan B.A'nın bahis sitesi tanıtımı içeren paylaşımlarını menajeri H.Y. aracılığıyla yaptığını ifade etmesi sonrası telefon kayıtları ve banka hesap dökümleri incelendi.

Bahis operasyonunda tutuklanan fenomenlerden paylaşım başına dudak uçuklatan kazanç

PAYLAŞIM BAŞINA 250 BİN LİRA

H.Y. ile sosyal medyada çok sayıda takipçisi bulunan P.S.B'nin yasa dışı bahis çeteleriyle yüksek takipçisi bulunan sosyal medya fenomenleri arasında komisyon karşılığı aracılık yaptığı belirlendi. Güzellik, seyahat, moda ve eğlence gibi çeşitli kategorilerde paylaşımlar yapan ve yaklaşık 1 milyon takipçisi bulunan fenomenlere ulaşan H.Y ve P.S.B'nin takipçi sayıları ve tanınırlığına göre reklam geliri teklif ettiği saptandı. Teklifi kabul eden fenomenlere paylaştıkları görüntü başına 250 bin liradan başlayan tarifelerle ödeme yapıldığı, para trafiğinin banka ve kripto hesapları üzerinden yürütüldüğü belirlendi.

10 FENOMEN TUTUKLANMIŞTI

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinde paylaşımları menajerler aracılığıyla yaptıklarını, suç olduğunu bilmediklerini savundukları, pişman olduklarını söyledikleri öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinasyonunda dün İzmir, İstanbul, Antalya, Adana ve Bursa'da gözaltına alınan 16 şüpheliden aralarında H.Y. ve P.S.B'nin de bulunduğu 10'u tutuklanmıştı.

Bahis operasyonunda tutuklanan fenomenlerden paylaşım başına dudak uçuklatan kazanç
Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
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Yorumlar (14)

Haber Yorumlarıgunay yanug:

yarın bırakırlar bunları

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Haber YorumlarıBeyhan Bakici:

Hepsının mal varlıgına el koyun millet ekmek parası bulamıyor

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Haber YorumlarıSoner Tekin:

hesabını siz yapın demekki nekadar kazanıyor bu bahis siteleri

Yorum Beğen37
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Haber YorumlarıPerwer:

Bunlara para verip paylaşım yaptıranların aklından şüphe ederim. Tanıttıkları hiçbir ürünün yanından bile geçmem

Yorum Beğen28
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Haber YorumlarıHakan Kahveci:

Neden boşuna tutukliyorsunuz ki zaten serbest kalcaklar

Yorum Beğen19
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Haber YorumlarıNediyonDegisik:

onun bunun evlatlarin birakmayin

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Haber YorumlarıEmrah null:

hakim bey ben ibraaammm yılmaz.

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Haber YorumlarıAtilla Tanin:

Ya gs En büyük sponsorluğu o yaptı

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Haber YorumlarıSedat Macit:

onların suçu yokki .izleyenler mall

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Toplumun kan emici kumarbaz keneleri ..

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