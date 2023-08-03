Yaş Kararları Açıklandı… Kurmay Albay Gökçen Fırat Terfi Etti, İlk Kadın Amiral Oldu
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Yüksek Askerî Şura (YAŞ) bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplandı. YAŞ’ta alınan kararlara göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda Kurmay Albay Gökçen Fırat amiralliğe terfi etti. Fırat, ilk kadın amiral oldu.
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. YAŞ'ta alınan kararlara göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Kurmay Albay Gökçen Fırat amiralliğe terfi etti. Fırat, ilk kadın amiral oldu.
YAŞ, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Cumhurbaşkanlığı'nda toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından kararlar açıklandı. YAŞ kararlarına göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Kurmay Albay Gökçen Fırat amiralliğe terfi etti. Böylece Fırat, TSK'nın ilk kadın amirali unvanına sahip oldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin İdlib bölgesinde yürüttüğü Bahar Kalkanı Operasyonu'nun komutanı Korgeneral Sinan Yayla, emekliye sevk edildi. Yayla, Operasyon sırasında 2. Ordu Komutanı'ydı. Ağustos 2020'de, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı olarak atanmıştı.
Balyoz Kumpas Davası mağdurlarından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, koramiralliğe yükseltildi. Koçer, üç yıl cezaevinde tutulduktan sonra görevine dönmüştü.
3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, emekliye sevk edildi.
Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde yayınlanan YAŞ kararlarının tam listesi şöyle:
30 AĞUSTOS 2023 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLARAK BİR ÜST RÜTBEYE YÜKSELTİLEN GENERAL-AMİRAL VE ALBAYLAR
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda orgeneralliğe yükseltilen korgeneraller
Korgeneral İrfan Özsert
Korgeneral Kemal Yeni
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda korgeneralliğe yükseltilen tümgeneraller
Tümgeneral Zorlu Topaloğlu
Tümgeneral Sezai Öztürk
Tümgeneral Mustafa Oğuz
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda tümgeneralliğe yükseltilen tuğgeneraller
Tuğgeneral Burhan Aktaş
Tuğgeneral Mehmet Özeren
Tuğgeneral Özkan Ulutaş
Tuğgeneral Mehmet Yasin Kalın
Tuğgeneral Faruk Metin
Tuğgeneral Mehmet Cafer Aksoytürk
Tuğgeneral Ertan İnaltekin
Tuğgeneral Subutay Adaş
Tuğgeneral Murat Ataç
Tuğgeneral Hurşit Ağırcan
Tuğgeneral Mücahit Zorlutuna
Tuğgeneral Ahmet İbiş
Tuğgeneral Hakan Tunç
Tuğgeneral Osman Alp
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda tuğgeneralliğe terfi ettirilen albaylar
Albay Şükrü Bilir
Albay Feridun Bircan
Albay Şener Kopal
Albay Barbaros Dağlı
Albay İsmail Özcan
Albay Abdullah Soydemir
Albay Serkan Bircan
Albay Murat Yeşilköy
Albay Üzeyir Durmuş
Albay Ersin Dinçer
Albay Bahattin Karademir
Albay Özkan Şenol
Albay Mustafa Büyükköroğlu
Albay Erhan Yeşil
Albay Barış Terzibaş
Albay Mustafa Samancı
Albay Kemal Çakıroğlu
Albay Ahmet Aşık
Albay Ahmet Yaşar Dener
Albay Ufuk Hilmi Orhan
Albay Ümit Yücelen
Albay Bülent Tarhan
Albay Mesut Koçak
Albay Gaffar Gören
Albay Ozan Nas
Albay Turgut Muhammet Çalışkanlar
Albay Muharrem Eminoğlu
Albay Ahmet Hatip
Albay Mehmet Açık
Albay Ahmet Uğurlu
Albay Serdar Konak
Albay Mustafa Yeter
Albay Erdoğan Çetin
Albay Coşkun Çelik
Albay Murat Çatak
Albay Erdoğan Çatal
Albay Yunus Gündüz
Albay Mustafa Sadi Kahyaoğlu
Albay Hakan Bora Budak
Albay Hakan Kesgin
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda koramiralliğe yükseltilen tümamiraller
Tümamiral İbrahim Özdem Koçer
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda tümamiralliğe yükseltilen tuğamiraller
Tuğamiral Mehmet Baybars Küçükatay
Tuğamiral Alper Yeniel
Tuğamiral İsmail Güldoğan
Tuğamiral Refik Levent Tezcan
Tuğamiral Ramazan Özoğul
Tuğamiral Hüseyin Tığlı
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda tuğamiralliğe terfi ettirilen albaylar
Albay Erhan Akbayrak
Albay Gökçen Fırat
Albay Koray Vural
Albay Kenan Kaan Türkkan
Albay Ali Tuna Baysal
Albay Eren Günay
Albay Zeki Aktürk
Albay Hamdi Abanoz
Albay Salim Kalender
Albay Cemalettin Çiftçi
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda orgeneralliğe yükseltilen korgeneraller
Korgeneral İsmail Güneykaya
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda korgeneralliğe yükseltilen tümgeneraller
Tümgeneral Erdoğan Gür
Tümgeneral İsmail Üner
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda tümgeneralliğe yükseltilen tuğgeneraller
Tuğgeneral Kemal Turan
Tuğgeneral Hayrettin Koca
Tuğgeneral Ertunç Ertufanlı
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda tuğgeneralliğe terfi ettirilen albaylar
Albay Kemal Güleç
Albay Yusuf Karuk
Albay Hasan Volkan Güleryüz
Albay Ahmet Seyfi Selçuk
Albay Ali Kamil Taşlıcalı
Albay Levent Eğren
Albay Cuma Göktürk
Albay Samet Yüksek
Albay Kadir Bahadır Harmankaya
Albay Mustafa Kemal Pektaş
Albay Mustafa Baş
Albay Halil Hilmi Öz
30 AĞUSTOS 2023 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLARAK GÖREV SÜRESİ BİR YIL UZATILAN GENERAL VE AMİRALLER
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev süresi bir yıl uzatılan tümgeneraller
Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan
Tümgeneral Ahmet Kurumahmut
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev süresi bir yıl uzatılan tuğgeneraller
Tuğgeneral Şefik Atak
Tuğgeneral Nihat Ergün
Tuğgeneral Mustafa Köksal
Tuğgeneral Ferat Vural
Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan
Tuğgeneral Ahmet Gülmüş
Tuğgeneral Berat Acar
Tuğgeneral Salih Büyük
Tuğgeneral Osman Akyıldız
Tuğgeneral Hacı Halil Osma
Tuğgeneral Halil Ünver
Tuğgeneral Mehmet Zeki Eren
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev süresi bir yıl uzatılan tuğamiraller
Tuğamiral Recep Erdinç Yetkin
Tuğamiral Serhat Sözbir
Tuğamiral Ercan Kireçtepe
Tuğamiral Mehmet Emre Sezenler
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev süresi bir yıl uzatılan tümgeneraller
Tümgeneral Göksel Kahya
Tümgeneral Selçuk Aygün
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev süresi bir yıl uzatılan tuğgeneraller
Tuğgeneral Gürhan Ergürhan
Tuğgeneral Sadık Uygur
Tuğgeneral Ali Öztürk
Tuğgeneral Ender Kartal
YAŞ HADDİ NEDENİYLE EMEKLİYE SEVK EDİLEN GENERALLER
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilen orgeneraller
Orgeneral Musa Avsever
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilen tuğgeneraller
Tuğgeneral Halil İbrahim Büyükbaş
NORMAL BEKLEME SÜRESİNİ TAMAMLAYARAK KADROSUZLUK NEDENİYLE EMEKLİYE SEVK EDİLEN GENERAL VE AMİRALLER
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda normal bekleme süresini tamamlayarak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen korgeneraller
Korgeneral Yavuz Türkgenci
Korgeneral Sinan Yayla
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda normal bekleme süresini tamamlayarak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen tümgeneraller
Tümgeneral Selami Arslan
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda normal bekleme süresini tamamlayarak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen tuğgeneraller
Tuğgeneral Ahmet Kasa
Tuğgeneral Alper Eser
Tuğgeneral Hikmet Yokarıbaş
Tuğgeneral Zekeriya Yalçın
Tuğgeneral Oğuz Baykal
Tuğgeneral Mustafa Üstün
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda normal bekleme süresini tamamlayarak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen tuğamiraller
Tuğamiral Bülent Turan
Tuğamiral Yavuz Kılıç
Tuğamiral Fikret Esin
Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit
Tuğamiral Semih Ozangüç
Tuğamiral İmran Alparslan Demirbilek
Tuğamiral Fuat Gedik
Tuğamiral Ramis Akın
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda normal bekleme süresini tamamlayarak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen orgeneraller
Orgeneral Atilla Gülan
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda normal bekleme süresini tamamlayarak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen tümgeneraller
Tümgeneral Olcay Yılmaz
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda normal bekleme süresini tamamlayarak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen tuğgeneraller
Tuğgeneral Necati Gündüz
Tuğgeneral Bülent Çetin
Tuğgeneral Tansel Çokuysal
Tuğgeneral Durmuş Aydemir
NORMAL BEKLEME SÜRESİNİ TAMAMLAMADAN KADROSUZLUK NEDENİYLE EMEKLİYE SEVK EDİLEN GENERAL VE AMİRALLER
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda normal bekleme süresini tamamlamadan kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen korgeneraller
Korgeneral Yılmaz Yıldırım
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda normal bekleme süresini tamamlamadan kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen tümgeneraller
Tümgeneral Halil Soysal
Tümgeneral Rafet Kılıç
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda normal bekleme süresini tamamlamadan kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen tuğgeneraller
Tuğgeneral Zafer Uğur
Tuğgeneral Hasan Paçalı
Tuğgeneral Mehmet Ateş
Tuğgeneral Erkan Karan
Tuğgeneral Abdülkadir Fehmi Bilgin
Tuğgeneral Ender Güner
Tuğgeneral Mehmet Kurugül
Tuğgeneral Burak Asal
Tuğgeneral Abdülkadir Akturan
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda normal bekleme süresini tamamlamadan kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen koramiraller
Koramiral Aydın Şirin
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda normal bekleme süresini tamamlamadan kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen tuğamiraller
Tuğamiral Nejat İnanır
Tuğamiral Burak Akçay
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda normal bekleme süresini tamamlamadan kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen tuğgeneraller
Tuğgeneral Mustafa Tarkan Gümüş
Tuğgeneral Ercan Erzincan
Tuğgeneral Selahattin Akalp