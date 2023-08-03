Yaş Kararları Açıklandı… Kurmay Albay Gökçen Fırat Terfi Etti, İlk Kadın Amiral Oldu

Yüksek Askerî Şura (YAŞ) bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplandı. YAŞ’ta alınan kararlara göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda Kurmay Albay Gökçen Fırat amiralliğe terfi etti. Fırat, ilk kadın amiral oldu.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. YAŞ'ta alınan kararlara göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Kurmay Albay Gökçen Fırat amiralliğe terfi etti. Fırat, ilk kadın amiral oldu.

YAŞ, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Cumhurbaşkanlığı'nda toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından kararlar açıklandı. YAŞ kararlarına göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Kurmay Albay Gökçen Fırat amiralliğe terfi etti. Böylece Fırat, TSK'nın ilk kadın amirali unvanına sahip oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin İdlib bölgesinde yürüttüğü Bahar Kalkanı Operasyonu'nun komutanı Korgeneral Sinan Yayla, emekliye sevk edildi. Yayla, Operasyon sırasında 2. Ordu Komutanı'ydı. Ağustos 2020'de, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı olarak atanmıştı.

Balyoz Kumpas Davası mağdurlarından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, koramiralliğe yükseltildi. Koçer, üç yıl cezaevinde tutulduktan sonra görevine dönmüştü.

3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, emekliye sevk edildi.

Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde yayınlanan YAŞ kararlarının tam listesi şöyle:

30 AĞUSTOS 2023 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLARAK BİR ÜST RÜTBEYE YÜKSELTİLEN GENERAL-AMİRAL VE ALBAYLAR

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda orgeneralliğe yükseltilen korgeneraller

Korgeneral İrfan Özsert

Korgeneral Kemal Yeni

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda korgeneralliğe yükseltilen tümgeneraller

Tümgeneral Zorlu Topaloğlu

Tümgeneral Sezai Öztürk

Tümgeneral Mustafa Oğuz

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda tümgeneralliğe yükseltilen tuğgeneraller

Tuğgeneral Burhan Aktaş

Tuğgeneral Mehmet Özeren

Tuğgeneral Özkan Ulutaş

Tuğgeneral Mehmet Yasin Kalın

Tuğgeneral Faruk Metin

Tuğgeneral Mehmet Cafer Aksoytürk

Tuğgeneral Ertan İnaltekin

Tuğgeneral Subutay Adaş

Tuğgeneral Murat Ataç

Tuğgeneral Hurşit Ağırcan

Tuğgeneral Mücahit Zorlutuna

Tuğgeneral Ahmet İbiş

Tuğgeneral Hakan Tunç

Tuğgeneral Osman Alp

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda tuğgeneralliğe terfi ettirilen albaylar

Albay Şükrü Bilir

Albay Feridun Bircan

Albay Şener Kopal

Albay Barbaros Dağlı

Albay İsmail Özcan

Albay Abdullah Soydemir

Albay Serkan Bircan

Albay Murat Yeşilköy

Albay Üzeyir Durmuş

Albay Ersin Dinçer

Albay Bahattin Karademir

Albay Özkan Şenol

Albay Mustafa Büyükköroğlu

Albay Erhan Yeşil

Albay Barış Terzibaş

Albay Mustafa Samancı

Albay Kemal Çakıroğlu

Albay Ahmet Aşık

Albay Ahmet Yaşar Dener

Albay Ufuk Hilmi Orhan

Albay Ümit Yücelen

Albay Bülent Tarhan

Albay Mesut Koçak

Albay Gaffar Gören

Albay Ozan Nas

Albay Turgut Muhammet Çalışkanlar

Albay Muharrem Eminoğlu

Albay Ahmet Hatip

Albay Mehmet Açık

Albay Ahmet Uğurlu

Albay Serdar Konak

Albay Mustafa Yeter

Albay Erdoğan Çetin

Albay Coşkun Çelik

Albay Murat Çatak

Albay Erdoğan Çatal

Albay Yunus Gündüz

Albay Mustafa Sadi Kahyaoğlu

Albay Hakan Bora Budak

Albay Hakan Kesgin

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda koramiralliğe yükseltilen tümamiraller

Tümamiral İbrahim Özdem Koçer

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda tümamiralliğe yükseltilen tuğamiraller

Tuğamiral Mehmet Baybars Küçükatay

Tuğamiral Alper Yeniel

Tuğamiral İsmail Güldoğan

Tuğamiral Refik Levent Tezcan

Tuğamiral Ramazan Özoğul

Tuğamiral Hüseyin Tığlı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda tuğamiralliğe terfi ettirilen albaylar

Albay Erhan Akbayrak

Albay Gökçen Fırat

Albay Koray Vural

Albay Kenan Kaan Türkkan

Albay Ali Tuna Baysal

Albay Eren Günay

Albay Zeki Aktürk

Albay Hamdi Abanoz

Albay Salim Kalender

Albay Cemalettin Çiftçi

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda orgeneralliğe yükseltilen korgeneraller

Korgeneral İsmail Güneykaya

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda korgeneralliğe yükseltilen tümgeneraller

Tümgeneral Erdoğan Gür

Tümgeneral İsmail Üner

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda tümgeneralliğe yükseltilen tuğgeneraller

Tuğgeneral Kemal Turan

Tuğgeneral Hayrettin Koca

Tuğgeneral Ertunç Ertufanlı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda tuğgeneralliğe terfi ettirilen albaylar

Albay Kemal Güleç

Albay Yusuf Karuk

Albay Hasan Volkan Güleryüz

Albay Ahmet Seyfi Selçuk

Albay Ali Kamil Taşlıcalı

Albay Levent Eğren

Albay Cuma Göktürk

Albay Samet Yüksek

Albay Kadir Bahadır Harmankaya

Albay Mustafa Kemal Pektaş

Albay Mustafa Baş

Albay Halil Hilmi Öz

30 AĞUSTOS 2023 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLARAK GÖREV SÜRESİ BİR YIL UZATILAN GENERAL VE AMİRALLER

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev süresi bir yıl uzatılan tümgeneraller

Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan

Tümgeneral Ahmet Kurumahmut

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev süresi bir yıl uzatılan tuğgeneraller

Tuğgeneral Şefik Atak

Tuğgeneral Nihat Ergün

Tuğgeneral Mustafa Köksal

Tuğgeneral Ferat Vural

Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan

Tuğgeneral Ahmet Gülmüş

Tuğgeneral Berat Acar

Tuğgeneral Salih Büyük

Tuğgeneral Osman Akyıldız

Tuğgeneral Hacı Halil Osma

Tuğgeneral Halil Ünver

Tuğgeneral Mehmet Zeki Eren

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev süresi bir yıl uzatılan tuğamiraller

Tuğamiral Recep Erdinç Yetkin

Tuğamiral Serhat Sözbir

Tuğamiral Ercan Kireçtepe

Tuğamiral Mehmet Emre Sezenler

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev süresi bir yıl uzatılan tümgeneraller

Tümgeneral Göksel Kahya

Tümgeneral Selçuk Aygün

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev süresi bir yıl uzatılan tuğgeneraller

Tuğgeneral Gürhan Ergürhan

Tuğgeneral Sadık Uygur

Tuğgeneral Ali Öztürk

Tuğgeneral Ender Kartal

YAŞ HADDİ NEDENİYLE EMEKLİYE SEVK EDİLEN GENERALLER

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilen orgeneraller

Orgeneral Musa Avsever

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilen tuğgeneraller

Tuğgeneral Halil İbrahim Büyükbaş

NORMAL BEKLEME SÜRESİNİ TAMAMLAYARAK KADROSUZLUK NEDENİYLE EMEKLİYE SEVK EDİLEN GENERAL VE AMİRALLER

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda normal bekleme süresini tamamlayarak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen korgeneraller

Korgeneral Yavuz Türkgenci

Korgeneral Sinan Yayla

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda normal bekleme süresini tamamlayarak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen tümgeneraller

Tümgeneral Selami Arslan

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda normal bekleme süresini tamamlayarak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen tuğgeneraller

Tuğgeneral Ahmet Kasa

Tuğgeneral Alper Eser

Tuğgeneral Hikmet Yokarıbaş

Tuğgeneral Zekeriya Yalçın

Tuğgeneral Oğuz Baykal

Tuğgeneral Mustafa Üstün

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda normal bekleme süresini tamamlayarak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen tuğamiraller

Tuğamiral Bülent Turan

Tuğamiral Yavuz Kılıç

Tuğamiral Fikret Esin

Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit

Tuğamiral Semih Ozangüç

Tuğamiral İmran Alparslan Demirbilek

Tuğamiral Fuat Gedik

Tuğamiral Ramis Akın

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda normal bekleme süresini tamamlayarak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen orgeneraller

Orgeneral Atilla Gülan

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda normal bekleme süresini tamamlayarak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen tümgeneraller

Tümgeneral Olcay Yılmaz

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda normal bekleme süresini tamamlayarak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen tuğgeneraller

Tuğgeneral Necati Gündüz

Tuğgeneral Bülent Çetin

Tuğgeneral Tansel Çokuysal

Tuğgeneral Durmuş Aydemir

NORMAL BEKLEME SÜRESİNİ TAMAMLAMADAN KADROSUZLUK NEDENİYLE EMEKLİYE SEVK EDİLEN GENERAL VE AMİRALLER

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda normal bekleme süresini tamamlamadan kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen korgeneraller

Korgeneral Yılmaz Yıldırım

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda normal bekleme süresini tamamlamadan kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen tümgeneraller

Tümgeneral Halil Soysal

Tümgeneral Rafet Kılıç

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda normal bekleme süresini tamamlamadan kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen tuğgeneraller

Tuğgeneral Zafer Uğur

Tuğgeneral Hasan Paçalı

Tuğgeneral Mehmet Ateş

Tuğgeneral Erkan Karan

Tuğgeneral Abdülkadir Fehmi Bilgin

Tuğgeneral Ender Güner

Tuğgeneral Mehmet Kurugül

Tuğgeneral Burak Asal

Tuğgeneral Abdülkadir Akturan

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda normal bekleme süresini tamamlamadan kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen koramiraller

Koramiral Aydın Şirin

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda normal bekleme süresini tamamlamadan kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen tuğamiraller

Tuğamiral Nejat İnanır

Tuğamiral Burak Akçay

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda normal bekleme süresini tamamlamadan kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen tuğgeneraller

Tuğgeneral Mustafa Tarkan Gümüş

Tuğgeneral Ercan Erzincan

Tuğgeneral Selahattin Akalp