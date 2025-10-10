Yapay Zeka Çağında Medya: Türkiye İnovasyon Haftası'nda Paneller Gerçekleşti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Ticaret Bakanlığının desteklediği Türkiye Innovation Week 2025 (TIW-Türkiye İnovasyon Haftası) devam ediyor.

Haliç Kongre Merkezi'nde "Tomorrow: Now (Gelecek: Şimdi)" ana temasıyla düzenlenen etkinlik kapsamında "Yapay Zeka Çağında Medya" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Yazar Halil İbrahim İzgi'nin moderatörlüğünü üstlendiği panelde TV100 Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe, Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, Webtures Stratejik Dijital Danışmanlık Şirketi Genel Müdürü Bilgi Özünal Yuva ve TV24 Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özkök konuşmacı olarak yer aldı.

Ahmet Yeşiltepe, panelde yaptığı konuşmada, hikaye anlatımında yapay zeka araçlarını kullandığını ancak teknolojide hala eksiklerin bulunduğunu söyledi.

Yapay zekada insan dokusunun eksik olduğuna dikkati çeken Yeşiltepe, yeni ufuklar açan dünya ile karşı karşıya olunduğunu belirtti.

Yeşiltepe, "Yapay zeka, henüz insan anlatımını yakalayamadı ama ne zaman yakalayacak, bundan endişe ediyorum." dedi.

"Bizim için bir numaralı kaynak muhabir"

Yusuf Özhan da yapay zekanın kullanıcılara kısa yol gösteren bir dil modeli olduğunu söyledi.

Yapay zekanın, teknolojinin gelişimi noktasında bugüne kadar görülen en şaşırtıcı teknoloji olduğuna dikkati çeken Özhan, yapay zekanın diğer teknolojik atılımlara nazaran daha heyecan verici olduğunu belirtti.

"Bu teknolojinin arka planına gittiğimizde ise henüz oturmamış, çok deneysel seviyede bir teknoloji olduğunu görüyoruz." diyen Özhan, yapay zekanın gazetecilik açısından faydalar sunduğunu anlattı.

Yapay zekanın "ürününün" kullanıcılar olduğunu, şirketlerin gerçek verileri kendilerine sakladığını belirten Özhan, şunları söyledi:

"Bu şirketlerin tamamı verinin doğrusunu kendi bünyesinde tutuyor. Dil modelleri, milyonlarca insanın hafızasının kapasitesini aşan bir şey vadediyor, milyonlarca insanın bir dakikada başaramayacağı şeyleri sunabiliyorlar. Bu yüzden biz de artık dil modelleriyle çalışıyoruz ve bu oldukça keyifli bir süreç."

Gazetecilerin kullandığı dijital kaynaklara değinen Özhan, "Bugün gazetecilik, yeni medya ve dijital platformlara maruz kalmadan yapılamaz. 7 kıtada faaliyet gösteren küresel bir haber ajansıyız, binlerce gazeteciyle sürekli iletişim halindeyiz. En önemli istihbarat kaynağımız hala dijital platformlar ancak en değerli kaynağımız muhabir, tecrübeli ve kariyer sahibi biri." dedi.

Ömer Özkök de yapay zekanın haber merkezlerinde zaman, mekan ve maliyet açısından büyük fırsatlar sunduğunu ifade ederek, "Veri analizi, çeviri gibi konularda olağanüstü kolaylıklar sağladı. Maliyetleri düşürdü ancak sektörde istihdamın azalması gibi önemli bir riski de beraberinde getiriyor. Aynı zamanda hata yapma, yanlış bilgi aktarma ve güven kaybı gibi riskler de mevcut." değerlendirmesinde bulundu.

Bilgi Özunal Yuva da yapay zeka sistemlerinin artık kullanıcıları derinlemesine anladığını ve hatta içerikleri duygulara göre şekillendirebildiğini belirtti.

Yuva, zaman tasarrufu gibi faydalarının yanında, medyada özgünlük ve güvenilirlik konularında soru işaretlerinin de doğduğunu dile getirdi.