Emekli Tümamiral Bağcıoğlu'ndan Denizcilik Bakanlığı çağrısı

(ANKARA) - Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, "Deniz ticareti, balıkçılık, gemi insanları, denizcilik eğitimi, limanlar, tersaneler, deniz emniyeti ve deniz kaynaklarının yönetimi birbirinden kopuk politikalarla yürütülmemelidir. Denizcilik Bakanlığı kurularak, denizcilik politikalarının bütüncül, uzun vadeli ve kurumsal bir yapı altında yönetilmesi sağlanmalıdır. Türkiye'nin ihtiyacı, tüm bu alanları aynı stratejik çerçevede buluşturan, somut hedeflere ve sürdürülebilir uygulamalara dayalı bütüncül bir denizcilik politikasıdır" dedi.

Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, denizcilik sektörüne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin denizlerdeki uluslararası hukuktan doğan egemenlik haklarını, hak ve menfaatlerini korumak, kaynaklardan ve ekonomik imkanlardan en üst düzeyde yararlanılmasını sağlamak öncelikli amacımız olmalıdır. Bunun yolu, denizciliği bütün unsurlarıyla ele alan somut ve bütüncül bir devlet politikasından geçmektedir. Doğu Akdeniz başta olmak üzere denizlerdeki hak ve menfaatlerimiz uluslararası hukuk çerçevesinde kararlılıkla korunmalı, deniz yetki alanlarımızdaki araştırma, sondaj ve diğer ekonomik faaliyetlerde etkin ve sürekli varlık gösterilmelidir. Balıkçılık, deniz ekonomisinin ve deniz yetki alanlarının temel unsurlarındandır. Balıkçılık kaynaklarımız ve balıkçılarımızın hakları korunmalı; aşırı, yasa dışı ve kayıt dışı avcılıkla etkin mücadele edilerek su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliği güvence altına alınmalıdır.

"DOĞI AKDENİZ'DE MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGE İLAN EDİLMESİ DEĞERLENDİRİLMELİDİR"

Türkiye'nin deniz yetki alanlarında ve uluslararası hukuktan doğan haklarının bulunduğu deniz alanlarında üçüncü ülkelere ait balıkçı teknelerinin yasa dışı veya izinsiz faaliyetleri etkin biçimde izlenmeli ve engellenmeli, balıkçılarımızın meşru faaliyetleri de tek taraflı ve hukuka aykırı kısıtlamalara karşı korunmalıdır. Deniz canlı kaynaklarımız üzerindeki egemen haklarımızın daha etkin kullanılması amacıyla, bölgesel dengeler ve uluslararası hukuk dikkate alınarak uygun zamanda Doğu Akdeniz'de Münhasır Ekonomik Bölge ilan edilmesi değerlendirilmelidir. Balıkçılarımızın çalışma ve sosyal güvenlik koşulları iyileştirilmeli, yıpranma hakkı yeniden değerlendirilmelidir. Balıkçı barınakları yalnız bağlama yeri değil, can ve mal güvenliğini sağlayan temel denizcilik altyapısı olarak ele alınmalı, ihtiyaçları giderilmeli, yönetimlerinde balıkçı kooperatiflerinin etkinliği, şeffaflık ve denetim güçlendirilmelidir. Türk bayraklı deniz ticaret filosu güçlendirilmelidir. Türk bayrağında kalmayı ve Türk bayrağına geçişi cazip hale getirecek mali, hukuki ve idari tedbirler alınmalı, deniz taşımacılığında Türk bayrağının payı artırılmalıdır.

"GEMİ İNSANLARIMIZIN ÜCRET, ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ŞARTLARI İYİLEŞTİRİLMELİDİR"

Deniz ticaret filosunun temel unsuru gemi insanıdır. Gemi insanlarımızın ücret, çalışma ve sosyal güvenlik şartları iyileştirilmeli, çalışma ve dinlenme süreleri etkin biçimde denetlenmeli, mesleğin niteliği dikkate alınarak yıpranma hakkı yeniden düzenlenmelidir. Gemi insanlarımızın gemiye katılış, gemiden ayrılış, transit geçiş ve vize sorunlarının çözümü için devlet düzeyinde sürekli bir mekanizma oluşturulmalıdır. Yurt dışında mağduriyet, haksız gözaltı veya kriminalizasyon durumlarında konsolosluk ve hukuki destek süratle sağlanmalı, ücretini alamayan veya gemide terk edilen Türk gemi insanlarının hakları etkin biçimde korunmalıdır. Genç denizcilerin staj ve ilk istihdam sorunu çözülmeli, Türk armatörlerinin Türk gemi insanı, özellikle genç denizcileri istihdam etmesi teşvik edilmeli, yeterli açık deniz staj imkanı oluşturulmalı ve Milli Eğitim Gemisi projesi hayata geçirilmelidir. Denizde can güvenliği kaza meydana geldikten sonra başlamaz. Bayrak ve Liman Devleti denetimleri etkin biçimde sürdürülmeli, gemilerin yalnız belgeleri değil, gerçek teknik ve operasyonel yeterlilikleri de kontrol edilmelidir. Can kurtarma, yangınla mücadele, seyir ve haberleşme sistemleri ile makine, elektrik ve bakım durumu sahada doğrulanmalı, ciddi emniyet eksikliği bulunan gemilerin sefere devam etmesine izin verilmemelidir.

"ARAMA-KURTARMA KAPASİTESİ DENİZLERDEKİ DEVLET SORUMLULUĞUNUN TEMEL UNSURLARINDANDIR"

Deniz emniyetinde insan faktörü ihmal edilmemeli, personelin eğitim ve yeterliliğinin yanı sıra yorgunluk, çalışma ve dinlenme süreleri ile acil durumlara hazırlık düzeyi de etkin biçimde denetlenmelidir. Deniz kazalarından sonra adli ve idari süreçlerle yetinilmemeli, kazanın tekrarını önlemeye yönelik bağımsız deniz emniyeti incelemeleri yürütülmeli, çıkarılan dersler sektörle paylaşılmalı ve tespit edilen sistemik eksiklikler eğitim, denetim ve mevzuata süratle yansıtılmalıdır. Arama-kurtarma kapasitesi denizlerdeki devlet sorumluluğunun temel unsurlarındandır. Sahil Güvenlik Komutanlığının sahilden uzak deniz alanlarında, gece ve olumsuz hava şartlarında görev yapabilecek uygun nitelikli genel maksat arama-kurtarma helikopteri ihtiyacı karşılanmalı, yıllar önce sonuçlandırılamayan proje süratle yeniden başlatılmalıdır. Limanlarımız, tersanelerimiz, denizaltı enerji ve haberleşme hatlarımız ile diğer kritik denizcilik altyapımızın fiziki ve siber güvenliği milli güvenliğin bir parçası olarak ele alınmalıdır.

Deniz ticareti, balıkçılık, gemi insanları, denizcilik eğitimi, limanlar, tersaneler, deniz emniyeti ve deniz kaynaklarının yönetimi birbirinden kopuk politikalarla yürütülmemelidir. Denizcilik Bakanlığı kurularak, denizcilik politikalarının bütüncül, uzun vadeli ve kurumsal bir yapı altında yönetilmesi sağlanmalıdır. Türkiye'nin ihtiyacı, tüm bu alanları aynı stratejik çerçevede buluşturan, somut hedeflere ve sürdürülebilir uygulamalara dayalı bütüncül bir denizcilik politikasıdır."

Kaynak: ANKA