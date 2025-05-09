Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi

İlk kez açıkladı! Bakan Fidan, suikast girişimi atlattığını duyurdu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz

AK Parti'den PKK kongresi sonrası dikkat çeken çıkış!
Bakan Fidan'dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme

Bakan Fidan'dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı

ABD'de gözaltında tutulan Rümeysa Öztürk'ten sevindiren haber

Yalova Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: 15 Şüpheli Gözaltında

Yalova Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: 15 Şüpheli Gözaltında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova merkezli 7 ilde, sosyal medya üzerinden yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapan 15 şüphelinin yakalandığı operasyonda, 6'sı tutuklandı. Ekipler, şüphelilerin adreslerinde çok sayıda dijital materyal ele geçirdi.

YALOVA merkezli 7 ilde, sosyal medya üzerinden iletişime geçtikleri kişileri yüksek kazanç vaadiyle dolandırdıkları tespit edilen 15 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yüksek kazançlı yatırım vaadiyle bir kişinin 600 bin lira dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, 7 ayrı ilde birbirleriyle bağlantılı olduğu tespit ettikleri 15 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Ekipler, Yalova merkezli İstanbul, Ankara, Manisa, İzmir, Bursa ve Mersin'de gerçekleştirdikleri operasyonda 15 şüpheliyi adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, vatandaşlarla sosyal medya ve sahte uygulamalar üzerinden iletişime geçtikleri, yüksek kazançlı yatırım yapma vaadi vererek dolandırdıkları öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 15 şüpheliden 6'sı hakkında adli kontrol şartı uygulanırken, 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Zehra BAYKAL/YALOVA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı

Devlet Bahçeli'den PKK kongresi sonrası ilk hamle geldi
Mourinho'nun gazeteciye cevabı gündem oldu! Adeta dalga geçti

Muhabire cevabı gündem oldu! Adeta dalga geçti
Halit Ergenç mahkemede aylık gelirini açıkladı

Mahkemede aylık gelirini açıkladı! Rakam bir hayli ilginç
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Ücretli öğretmen aldığı maaşı paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü

Ücretli öğretmen maaşını paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü
Lisedeki şiddet olayı 14 kişinin başını yaktı! Müdür görevden uzaklaştırıldı, 1 öğrenci tutuklandı

Okuldaki bu görüntü müdür ve yardımcısı dahil 14 kişinin başını yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.