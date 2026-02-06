Haberler

Kepenk kumandasını yedekledikleri kuyumcu dükkanına girip 1,5 kilo altını çaldılar

Yalova'da bir kuyumcu dükkanına giren 6 şüpheli, kepenk kumandasını kullanarak 10 milyon lira değerinde 1,5 kilo altın çaldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

YALOVA'da kepenk kumandasını yedekledikleri kuyumcu dükkanına giren 6 şüpheli; tezgah üzerinde bulunan 10 milyon lira değerindeki 1,5 kilo altını çalıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Saat 05.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanının önüne otomobille gelen 6 şüpheli, iddiaya göre kumandasını yedekledikleri kepengi açtı. Ardından cam kapıyı kırıp dükkana girdi. Tezgah üstündeki 10 milyon lira değerinde 1,5 kilo altını, 90 saniye içinde çantalara dolduran şüpheliler, geldikleri otomobille kaçtı. İş yeri sahibinin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alınırken, kaçan şüphelilerin kimliklerinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan soygun, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, şüphelilerin beyaz renkte bir otomobil ile dükkanın önüne yanaştığı, şüphelilerden birinin kumanda ile kepengi açtığı ve ardından camı kırıp, içeri girdikleri görüldü. Şüphelilerin çantalarla dükkan çıkıp, otomobile binerek uzaklaştıkları anlar da görüntüye yansıdı.

ALARM ÇALINCA İŞ YERİNE GELDİ

Alarmın çalmasıyla dükkana geldiğini söyleyen iş yeri sahibi Ahmet Demirhan, "Gelince kepengin açık, kapının da kırılmış olduğunu gördük. Şu anda hasar tespit yapmadık. Daha ne kadar aldıkları tam olarak belli değil. Polisle bizim düşündüğümüz, herhalde kumandamızın kopyası yapılmış. Normalde bizim sabah gelip dükkanı açtığımız gibi gelip kumanda ile dükkanı açıyorlar. Kapının camını kırıp, içeri girip kasayı açmıyorlar, tezgahın üzerindeki altınları alıyorlar. Adet olarak söyleyemem ama kabaca 1-1,5 kilo arasında altını alıyorlar. Dükkana giren 4 kişi, araçta da 2 kişi olmak üzere toplam 6 kişilermiş" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
