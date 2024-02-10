Yalova'da motosiklet kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Yalova'nın Termal ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Yenimahalle köyü mevkisinde meydana gelen kazada motosiklet, yol kenarındaki çınar ağacına çarptı. Sürücü, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yalova'nın Termal ilçesinde motosikletin ağaca çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Yalova-Termal kara yolunda seyreden Bilal Kulaber (25) idaresindeki motosiklet, ilçeye bağlı Yenimahalle köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki çınar ağacına çarptı.
Ağır yaralanan sürücü, bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.