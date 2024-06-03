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Yalova'da İsrail'in Gazze'deki katliamları protesto edildi

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Yalova'da farklı takımları destekleyen taraftarlar, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamları protesto etmek için bir araya geldi. Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyüş yapan grup, Gazze'de hayatını kaybedenler için dua etti.

Yalova'da farklı takımları destekleyen taraftarlar, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamları protesto etti.

Yalovaspor, Yalova Yeşilovaspor başta olmak üzere Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarlarıyla sivil toplum kuruluşu üyeleri, İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki göstermek için Gazipaşa Caddesi Deprem Anıtı mevkiinde toplandı.

Gruptakiler, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarının yanı sıra hazırladıkları pankartlarla Uğur Mumcu Parkı'na kadar yürüdü.

İsrail'e lanet yağdıran gruptakilere çevredeki vatandaşlar da destek verdi.

Parkta açıklamada bulunulmasının ardından Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin İsrail Yalova Gazze Spor Güncel Haberler

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