Yalova'da iş yerinin önündeki hava temizleyicinin çalınması güvenlik kamerasına yansıdı

YALOVA (AA) - Yalova'da bir iş yerine ait hava temizleyici cihazı çalarken güvenlik kamerasınca görüntülenen şüpheli tutuklandı.

Dere Mahallesi Şehit Ömer Faydalı Caddesi'nde, tadilatı süren kokoreççi dükkanının önüne bırakılan hava temizleme cihazı 8 Nisan'da çalındı.

Hava temizleyicinin yerinde olmadığını fark eden işletmeci, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde hırsızlığın seyyar arabayla gelen kişi tarafından gerçekleştirildiğini gördü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işletmecinin şikayeti doğrultusunda, sosyal medyada da yayınlanan görüntüden yola çıkarak çalışma başlattı.

Ekipler, cihazı çalarken kameraya el salladığı dikkati çeken şüpheli Y.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.