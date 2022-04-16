Yalova'da "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar verildi - Haberler

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Yalova'da "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar verildi

AA - Sıtkı Yıldız - Güncel
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Yalova'da 'Dünya Yetimler Günü' dolayısıyla iftar verildi

Yalova Valiliği himayesinde "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar verildi.

YALOVA (AA) - Yalova Valiliği himayesinde "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Yalova Uygulama Oteli'nde iftar programı düzenlendi.

İl Müdürü Arif Laçin tarafından karşılanan Vali Muammer Erol ve eşi Nazmiye Erol, çocuklarla bir araya gelerek sohbet etti.

Etkinliğe, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Yılmaz, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk ve müdürlük personeli katıldı.

Yalova'da Dünya Yetimler Günü dolayısıyla iftar verildi

Yalova'da Dünya Yetimler Günü dolayısıyla iftar verildi

Yalova'da Dünya Yetimler Günü dolayısıyla iftar verildi

Yalova'da Dünya Yetimler Günü dolayısıyla iftar verildi

AA / Sıtkı Yıldız - Güncel

Yalova, Güncel, Haberler

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