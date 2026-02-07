Haberler

Yalova'da işçiler ve tedarikçi firmalar, kendilerini dolandırdığını iddia ettikleri et firmasına suç duyurusunda bulundular

Yalova'da işçiler ve tedarikçi firmalar, kendilerini dolandırdığını iddia ettikleri et firmasına suç duyurusunda bulundular
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova'da 50 işçi ve tedarikçi, paravan firmalar aracılığıyla dolandırıldıklarını öne sürerek et ürünleri firması sahipleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukatlar, olayın Türkiye tarihinin en büyük dolandırıcılık vakalarından biri olduğunu belirtiyor.

YALOVA'da yaklaşık 50 işçi ve tedarikçi firmalar, paravan firmalar vasıtasıyla verilen karşılıksız çekler nedeniyle kendilerini 1 milyar lira dolandırdığını öne sürdükleri et ve et ürünleri firması sahipleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukat İbrahim Halil Açıkgöz, 1 milyar liralık vurgun olduğunu iddia ederek, "Bugün mağdurlarla beraber Türkiye Cumhuriyeti tarihinin Tosuncuk'tan sonra en büyük dolandırıcılık olayıyla karşı karşıyayız" dedi.

Bursa- Yalova kara yolu üzerinde faaliyet gösteren et ve et ürünleri hizmeti veren firma, 2025 Aralık ayında konkordato ilan ederken, 50 çalışanını işten çıkardı. Firmayla et ve hayvan tedariki gerçekleştiren taşeron firmalar ile maaş ve tazminatlarını alamadıklarını öne süren işçiler, firma sahipleri Serdar Y., Nurçin Y. Serdar A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Mağdur tarafın avukatı İbrahim Halil Açıkgöz, 1 milyar liralık vurgun olduğunu iddia ederek, "Bugün mağdurlarla beraber Türkiye Cumhuriyeti tarihinin Tosuncuk'tan sonra en büyük dolandırıcılık olayıyla karşı karşıyayız. Yaklaşık 1 milyar liralık bir vurgun söz konusu. Birçok mağdur vardır. Burada olay şu şekilde ilerliyor. Bir yere ortak olduğunu iddia ediyor. 3 milyar liralık et sektöründe dev yatırımlar yaparak sahte haberlerle insanları manipüle ediyorlar" dedi.

' MÜVEKKİLİMİN ZARARI 16 MİLYON LİRA'

Müvekilinin zararının 16 milyon lira olduğunu söyleyen Avukat Yiğit Yavaş ise, şüphelilerin kurdukları paravan düzenek ile mağdurları zarara uğrattığını belirterek, "Müvekkilimizin toprağının zararı yaklaşık 16 milyondur. Bu süreçte sadece müvekkilin ve diğer mağdurların iyi niyeti suistimal edilmemiş, aynı zamanda mülkiyet hakkının ve ticari hayatı korumayı amaçlayan konkordato müessesesi de bu suçun kalkanı olarak kullanıldığını düşünmekteyiz. Şüpheliler, 3 milyar TL gibi yatırım vaadiyle, gerçeği yansıtmayan medya haberleriyle piyasaya suni itibar pompalanmış ve sahte güven ortamı oluşturulmuştur. Bu şekilde piyasadan milyonlarca liralık mal toplanmıştır. Şirketin mali durumunu gizlemek ve mal kaçırmak amacıyla konkordato süreci bir dolandırıcılık maskesi olarak kullandığını düşünmekteyiz" diye konuştu.

'135 MİLYON LİRA DOLANDIRILDIM'

Tedarikçi firma sahibi Murat Açıköz, firma tarafından 135 milyon lira paravan şirket çekleriyle dolandırıldığını belirterek, "Hala tehdit alıyorum. Adamların bana tek söylediği cümle, 'Beni bu ülkede tutuklayacak hakim ve savcı yok' Adalet Bakanlığı'ndan bu konuda yardım bekliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 yaşındaki çocuğun macera arayışı facia ile bitti! 4 arkadaşı beyin kanaması geçirdi

8 çocuğun macera arayışı facia ile bitti! 4'ü beyin kanaması geçirdi
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik

Araç alacaklara müjde! Vatandaşı zorlayan şart kaldırıldı
Lokma dağıtımında aracın üzerindeki notu görenler büyük şaşkınlık yaşadı

Lokma dağıtımında aracın üzerindeki notu görenler şaşıp kaldı
Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin

Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin
14 yaşındaki çocuğun macera arayışı facia ile bitti! 4 arkadaşı beyin kanaması geçirdi

8 çocuğun macera arayışı facia ile bitti! 4'ü beyin kanaması geçirdi
Kayıp 14 yaşındaki kız bulundu! Bakın nerede uyuyakalmış

Kayıp 14 yaşındaki kız bakın nerede ortaya çıktı
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti

Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti