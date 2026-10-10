Yahyalı'da genç üretici, elma bahçesini devlet desteğiyle 1200 dönüme çıkardı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki üniversite mezunu Anıl Araç, babasının üretim yaptığı elma bahçesini devlet desteğiyle 3 yılda 730 dönüm büyütmeyi başardı.

Erciyes Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü'nden 2022 yılında mezun olan Araç, yaklaşık 1 yıl farklı iş deneyimleri yaşadıktan sonra ata topraklarına dönüp elma üretimi yapmaya karar verdi.

Araç, 2023'te geldiği ata topraklarında devletten aldığı sıfır faizli krediler ve hibelerle 470 dönüm olan elma bahçesini 3 yılda 1200 dönüme çıkardı.

Yeni ve modern elma bahçelerindeki çalışmalarını büyük gayretle sürdüren??????? Araç, aynı zamanda babasından kalan eski bahçelerdeki elma ağaçlarını yenileriyle değiştiriyor.

Anıl Araç, AA muhabirine, çocukluğunun elma bahçelerinde geçtiğini, bu yüzden sevdiği işi yapmaya karar verdiğini söyledi.

Üretim yapmanın önemli olduğunu belirten Araç, şöyle devam etti:

"Mezun olduktan sonra şehirde durmak istemedim. Yahyalı'ya döndüm ve babamların kurmuş olduğu 470 dönüm elma bahçesini devlet destekleriyle 1200 dönüme ulaştırdık. 2023 yılından itibaren birinci etap, ikinci etap ve üçüncü etap olarak yıllık yaklaşık 250'şer dönüm bahçe yaptık. Bu bahçelerin tamamını destekle tamamladık. Yıllık 3 bin ton üretimimiz var, en başta Hindistan'a ihracat yapıyoruz. İç pazara satışlarımız da var. 18 ülkeye elma gönderiyoruz. Bunların en başında Hindistan, Libya, Suriye, İran, Irak geliyor."

"Yüzde 70'ini devlet karşılıyor"

Araç, genç üretici olarak sürekli çalıştığını, yeni sistemleri ve teknolojiyi elma bahçelerinde kullanmaya çalıştığını dile getirdi.

Elma ağaçlarıyla sürekli ilgilendiğini, eski türleri yenileriyle değiştirmek için gayret gösterdiklerini vurgulayan Araç, şunları kaydetti:

"Atadan gelen meslek bizim için önemli. İşini sevmek de değerli. İşleri büyütmeye çalışıyoruz. İnşallah daha da büyütmeye devam edeceğiz. Eski sistemde 1000 dönümden alacağımız verimi, yeni sistemle 300-350 dönümden alabiliyoruz. Bu şekilde son sistem yaptığımız için daha çok verim alıyoruz. Devletimiz güzel destekler veriyor. Mesela, 'telli terbiye sistemi'nin dönüm maliyeti 90 bin lirayken, bunun yüzde 70'ini devlet karşılıyor. Hibe verdiği konular da var. İnsanlar bunlardan faydalanabilir."

Kaynak: AA