Yahya Hızeyg: Askeri Aracı Şarj İstasyonuna Dönüştürdü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda evini ve ailesini kaybeden Yahya Hızeyg (27), bölgeden çekilen askerlerden kalan zırhlı personel taşıyıcıyı (ZPT) şarj istasyonuna dönüştürdü.

İsrail ordusu, 2 yıl boyunca Gazze'de binlerce can alırken taş üstünde de taş bırakmadı. Öncesinde de abluka altında bulunan ve işsizlik oranlarının çok yüksek olduğu Gazze'de her şey yıkıldığı ve abluka devam ettiği için artık neredeyse halkın tamamı işsiz.

Gazzeliler geleceğe dair umutlarını taze tutmak ve en azından günü kurtarmak için iş arayışına giriyor. Kuzeydeki Gazze kentine bağlı Tel el-Heva bölgesinde yaşayan Hızeyg de başını sokacak bir ev ve karnını doyuracak bir iş bulmak için harekete geçti.

Hızeyg, saldırılar devam ederken İsrail ordusunun kullandığı bir ZPT'yi, barındırdığı tüm kötü anıları bir kenara bırakarak başını sokacağı bir yere ve insanlara hizmet edecek bir şarj istasyonuna çevirdi.

ZPT'den dönüştürülen şarj istasyonu, Gazze'de yaşanan elektrik sıkıntısı nedeniyle elektronik aletlerini şarj etmekte sıkıntı yaşayan Filistinlilerden yoğun ilgi gördü.

Bir zamanlar İsrail askerlerini taşıyan araç, ekmek teknesi oldu

Gazze kentinde uzun süre iş aradığını ancak her şey yıkıldığı için çalışacak bir iş bulamadığını söyleyen Hızeyg, "Bir yer kiralamak istedim ama bulamadım. Çadırda çalışmayı düşündüm onun da yağan yağmurlarda çadırları su basması nedeniyle uygun olmayacağını düşündüm. Ben de yeni bir hayat inşa etmek için bu personel taşıyıcı aracını seçtim." dedi.

Saldırılarda annesi, babası, kız ve erkek kardeşlerini kaybettiğini aktaran Hızeyg, bu nedenle ZPT'nin kendisine kötü şeyleri hatırlattığını, korku ve güvensizlik hissi verdiğini ifade etti.

Askeri bir aracın içinde hayata ve projesine başlıyor olmasının ileride kendisi için sıkıntı doğurabileceğini dile getiren Hızeyg tüm bu olumsuz düşünceleri bir kenara bırakıp yeni bir hayata ve çalışmaya başladığını anlattı.

Askeri aracın sivil bir mekana dönüşmesi barış ve huzur duygusunu pekiştirdi

Bulduğu batarya ve enerji panellerinden ürettiği enerjiyle insanlara telefonlarını ve diğer elektronik aletlerini şarj edebilecekleri bir yer oluşturduğunu belirten Hızeyg, geliştirdiği projenin insanlar üzerindeki olumlu etkilerine ilişkin, "Bu araç asker taşıyordu şimdi ise insanların telefonlarını, bataryalarını ve elektrik fenerlerini şarj ettiği sivil bir yer oldu. Tel el-Heva sakinlerine barış ve huzur konusunda olumlu etkisi oldu. İnsanlar, saldırıların düzenlendiği bu aracı yeni bir hayata başladığımız ve projelerimizi hayata geçirdiğimiz bir yer olarak görmeye başladılar." değerlendirmesinde bulundu.

Evi olmadığı için ZPT'de kalıyor

Evi ve kalacak bir çadırı olmadığı için askeri aracı hem "iş yeri hem de ev" yer olarak kullanmak zorunda kaldığını tekrarlayan Hızeyg, "Hayatımı idame ettirmem için gerekli hiçbir şeyim olmadığından bu aracı hem ekmek teknem hem de yatacak yer olarak kullanıyorum." dedi.

Hızeyg, bu çalışmasıyla insanların aletlerini şarj etmek için uzak yerlere gitmekten kurtulduğunu ve şarj istasyonuna büyük ilgi gösterdiklerini de sözlerine ekledi.