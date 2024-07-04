Yabancı Medya Mensupları Savaş Muhabirliği Eğitimini Değerlendirdi

Anadolu Ajansı (AA), Polis Akademisi Başkanlığı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğinde yapılan "25. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"ne katılan yabancı medya mensupları, aldıkları eğitimi değerlendirdi.

Devam eden "25. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"ne 10'u AA personeli, 15'i farklı ülkelerden 25 kursiyer katıldı.

Savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak muhabirler yetiştirmek amacıyla düzenlenen programda kursiyerlere, toplumsal olaylarda karşılaşabilecekleri durumların yaşatıldığı eğitimde, ekipler basınçlı su sıktı ve biber gazı attı.

Eğitime katılan yabancı basın mensupları, aldıkları eğitimi AA muhabirine değerlendirdi.

"Gelecek için çok önemli tecrübeler kazandık burada"

Azerbaycan Devlet Televizyonunda (AZTV) muhabir olarak görev yapan Rehile Hemidova, eğitimin kolay gözüktüğünü ancak çok zor ve eğlenceli devam ettiğini söyledi.

Hemidova, eğitim süresince gördüklerinden çok şey öğrendiklerini belirterek, şu ana kadarki süreçte biber gazının kullanıldığı aşamada zorlandığını vurguladı.

"Bu harika bir deneyim"

Tacikistan'da yayın yapan Asia Plus haber ajansı muhabiri Bakha Nazirbaev, eğitimdeki zorluklara dikkati çekerek, "Umarım bu gerçekte yaşanmaz." diye konuştu.

Nazirbaev, eğitim kapsamında dünyadan birçok muhabirle tanışma fırsatı bulduğunu dile getirerek, "Bu harika bir deneyim." değerlendirmesinde bulundu.

"Bununla her zaman savaşa hazır olacağımızı düşünüyorum"

Özbekistan Ulusal Haber Ajansı (UzA) muhabiri Behruz Khudoyberdiev de savaş muhabirliğinde öğrendiklerinin gelecekleri için önemli olduğunu aktardı.

Khudoyberdiev, programın ilk aşamasında ağırlıklı olarak teorik eğitim aldıklarını, ancak uygulama aşamasında kullanılan göz yaşartıcı gaz ve basınçlı suyun kendilerini zorladığını ifade etti.

Dünyada devam eden savaş ve çatışmalara dikkati çeken Khudoyberdiev, savaş muhabirliği eğitiminin katkısına ilişkin, "Bu eğitimin kariyerimiz açısından önemli ve çok faydalı olacağını düşünüyorum. Yarın ne yaşanacağını bilmiyorum. Bununla her zaman savaşa hazır olacağımızı düşünüyorum." yorumunu yaptı.

"Savaş alanlarında neyle karşılaşacağımızı şimdi daha iyi anlıyoruz "

Irak merkezli TEBA Ajansı muhabiri Iraklı Türkmen Ali Canbazoğlu ise ilk defa böyle bir eğitime katıldığını belirterek, "Savaş alanlarında neyle karşılaşacağımızı şimdi daha iyi anlıyoruz ." ifadesini kullandı.

Canbazoğlu, "Bence çok başarılı bir eğitim. Hayatımızda hiçbir zaman bunun gibi bir eğitimle karşılaşmayacağımızdan eminim. O yüzden biz de önem vererek ve isteyerek yapmaya çalışıyoruz." dedi.