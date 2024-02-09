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Xinjiang'daki Pamuk Tarımı Hakkında Merak Edilenler

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Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki pamuk tarımı hakkında merak edilenler ve bir pamuk çiftçisiyle yapılan röportaj.

Herkese merhaba! Hatırlar mısınız?

Baharda özel bir deneyim yaşamıştım.

Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin güneyindeki büyük bir tarlaya pamuk tohumu ekmek için traktör sürmüştüm. O zamanlar hasat mevsiminde tekrar görüşmek üzere pamuk çiftçisi Ablikim Bekri ile sözleşmiştik.

Aradan altı ay geçti. Arkadaşım nasıl acaba? Pamuk mahsulü nasıl?

Benim dışımda birçok yabancı arkadaşın da Ablikim ve Xinjiang'daki pamuk tarımı hakkında bazı soruları var.

Haydi, eski dostumuzu görmeye gidelim. (Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Uygur Çin Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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