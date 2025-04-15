Xi, Ortak Geleceğe Sahip Çin-Vietnam Topluluğunun Derinleştirilmesine Yönelik Altı Önlem Önerdi

HANOİ, 15 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, ortak geleceğe sahip bir Çin- Vietnam topluluğu inşasının derinleştirilmesi çağrısında bulundu.

Xi Vietnam'a düzenlediği resmi ziyaret çerçevesinde pazartesi günü Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri To Lam ile bir araya geldi.

Ortak geleceğe sahip Çin-Vietnam topluluğunun inşasının, büyük küresel öneme sahip olduğunu kaydeden Xi, ortaklaşa barışçıl kalkınma arayışında olan iki ülke olan Çin ve Vietnam'ın 1,5 milyarı aşan ortak nüfusunun modernleşme yolunda birlikte ilerlediğini belirterek bunun bir yandan ortak kalkınmayı teşvik ederken, diğer yandan bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkıda bulunacağını söyledi.

Xi, dışa açılmaya bağlı olan iki ülkenin, hem bölgesel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarlı ve sorunsuz işleyişinin sürdürülmesine hem de ekonomik küreselleşmenin ileriye götürülmesine katkıda bulunma konusunda yapıcı bir rol oynadığını ifade etti.

Xi, hem Çin hem de Vietnam'ın ekonomik küreselleşmeden faydalandığına dikkat çekerek iki tarafın, stratejik kararlılığını güçlendirmesi, tek taraflılık ve zorbalık uygulamalarına ortaklaşa karşı çıkması ve küresel serbest ticaret sisteminin desteklenmesi ve sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarının korunması için birlikte çalışması gerektiğini kaydetti.

Xi, ortak geleceğe sahip Çin-Vietnam topluluğunun inşasını derinleştirmeye yönelik altı önlem önerdi.

Xi, ilk olarak karşılıklı stratejik güvenin bir üst seviyeye çıkarılması gerektiğini söyledi.

İki parti ve ülkenin liderlerinin birbirleriyle yakın iletişimde bulunması gerektiğini kaydeden Xi, iki tarafın, partiler arası kurumlar, yasama kurumları ve siyasi istişare kuruluşları gibi kanalların rolüne tam işlerlik kazandırması, yönetişim deneyimleriyle ilgili fikir alışverişini derinleştirmesi ve ulusal modernleşmenin teşvik edilmesinde iki partinin liderliğini geliştirmesi gerektiğini ifade etti.

Xi, ikinci olarak daha güçlü bir güvenlik engeli inşa edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Xi, bu kapsamda iki tarafın stratejik koordinasyonu artırmak üzere bakanlıklar düzeyinde iki ülke arasındaki diplomasi, savunma ve kamu güvenliğine yönelik "3+3" stratejik diyalog sürecini başlatması gerektiğini dile getirdi.

Xi, insanların yaşam ve mallarını korumak ve bölgesel barış ve istikrarı desteklemek üzere özellikle Lancang-Mekong İşbirliği çerçevesinde savunma ve kolluk güvenliği işbirliği mekanizmalarının rolüne tam işlerlik kazandırmak, çevrimiçi kumar ve telekomünikasyon dolandırıcılığı gibi sınır ötesi suçlarla kararlılıkla mücadele etmek ve iki taraflı ve çok taraflı kolluk ve yargı işbirliğini güçlendirmek gerektiğini belirtti.

Xi, üçüncü olarak karşılıklı fayda sağlayan daha yüksek kalitedeki işbirliğinin genişletilmesi önerisinde bulundu.

Çin'in kaliteli yeni üretici güçleri ve Vietnam'ın yeni üretici güçlerinin sağladığı önemli fırsatları kullanarak iki ülke arasında tatbiki işbirliğinin kurulmasını hızlandırmaları gerektiğini dile getiren Xi, standart hat açıklığındaki demiryolları, karayolları ve akıllı limanların kapsamlı bağlantısının en erken tarihte gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydetti. Xi ayrıca yapay zeka ve nesnelerin interneti gibi alanlarda yüksek teknoloji işbirliğinin ilerletilmesi çağrısında bulundu. Çin'in mega pazarının Vietnam'a her zaman açık olduğunu ve yüksek kaliteli Vietnam ürünlerini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Xi, Çinli şirketlerin de Vietnam'a yatırım yapmasını teşvik ettiklerini ve Vietnam'ın daha eşit ve dostane bir iş ortamı yaratmasını temenni ettiklerini söyledi.

Xi, dördüncü olarak halklar arası ilişki bağlarının güçlendirilmesini önerdi.

Xi, Çin ve Vietnam'ın Çin-Vietnam Halklar Arası Etkileşim Yılı'nı fırsat bilerek daha fazla insan odaklı etkileşim faaliyetleri düzenlemesi ve turizm, kültür, medya ve halk sağlığı gibi alanlarda işbirliğini artırması gerektiğini ifade etti.

Xi, beşinci olarak iki ülkenin daha yakın çok taraflı koordinasyon yürütmeleri gerektiğini söyledi.

Xi, Çin ve Vietnam'ın 2. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını ortaklaşa el üstünde tutması, merkezinde Birleşmiş Milletler'in yer aldığı uluslararası sistemi ve uluslararası hukuka dayalı uluslararası düzeni kararlılıkla koruması, daha eşit ve kurallı bir çok kutuplu dünyayı ve daha kapsayıcı ve herkese fayda sağlayan bir ekonomik küreselleşmeyi teşvik etmesi ve üç önemli küresel inisiyatif çerçevesinde işbirliğini artırması gerektiğini belirtti.

Dostluk, samimiyet, karşılıklı fayda ve kapsayıcılık ilkelerine ve komşularıyla dostluk ve ortaklık arama politikasına bağlılıklarını sürdüreceklerini vurgulayan Xi, Çin modernleşmesinin sonuçlarının bölgeye daha fazla fayda sağlaması için komşu ülkelerle dostane işbirliğini derinleştireceklerini ifade etti.

Xi, altıncı olarak denizcilik konusunda daha pozitif bir etkileşim gerçekleştirilmesi önerisinde bulundu.

Xi, Çin ve Vietnam'ın iki ülke liderlerinin vardığı uzlaşıyı ciddiyetle uygulaması, denizcilikle ilgili meseleleri uygun şekilde yönetmesi, denizcilik alanındaki işbirliğini genişletmesi, ortak kalkınmayı başlatma konusunda kararlılık sergilemesi ve Güney Çin Denizi'nde Davranış Kuralları'nın erken bir tarihte sonuçlandırılması için çalışması gerektiğini belirtti.