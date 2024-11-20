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Xi Jinping ve Emmanuel Macron'dan Güçlü İkili İlişkiler Vurgusu

Xi Jinping ve Emmanuel Macron'dan Güçlü İkili İlişkiler Vurgusu
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, G20 Liderler Zirvesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. İki lider, stratejik iletişimi derinleştirmenin yanı sıra ekonomik ve ticari işbirliğini güçlendirme konusunda mutabakata vardılar.

Xi, Çin ve Fransa'ya stratejik iletişimi derinleştirme, karşılıklı desteği güçlendirme, ikili ilişkilerin istikrarlı ve olumlu gelişim ivmesini sürdürme ve Çin-Avrupa ilişkilerinin sağlam gelişimine ve dünya barış ve istikrarına daha fazla katkıda bulunma çağrısı yaptı.

RIO DE JANEIRO, 20 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Fransa'nın önde gelen ülkeler olarak uluslararası konjonktürde birçok yeni değişimin yaşandığı bir dönemde, küresel zorlukların ele alınmasına yönelik çabalarda uluslararası toplumun birlikte hareket etmesine öncülük etme konusunda ortak sorumlulukları paylaştıklarını söyledi.

Xi, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi çerçevesinde Salı günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesi sırasında söz konusu ifadeleri kullandı.

Cumhurbaşkanı Xi, iki ülke arasında halklar arası etkileşimleri teşvik etmek için Fransa ile üst düzey temasları güçlendirmeye ve kültür, eğitim, gençlik gibi alanlarda ve yerel düzeyde etkileşim ve işbirliğini derinleştirmeye istekli olduklarını yineledi.

Çin Komünist Partisi'nin 20. Merkez Komitesinin Üçüncü Genel Kurulu'nun Çin'de yeni bir reform ve dışa açılma süreci başlattığını hatırlatan Xi, bunun Çin-Fransa işbirliği için yeni fırsatlar yarattığını ve iki ülke arasındaki tatbiki işbirliğinin kapsamını genişlettiğini söyledi.

Xi, iki tarafın işbirliği potansiyelini daha iyi kullanmak, tamamlayıcı avantajları güçlendirmek, anlaşmazlıkları uygun şekilde çözmek ve karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları elde etmek üzere yüksek düzeyli ekonomik ve mali diyalog ile ticaret ve ekonomik işbirliği ortak komitesi gibi mekanizmalardan daha fazla yararlanmaları gerektiğini vurguladı.

Macron ise Xi'nin Mayıs ayında Fransa'ya yaptığı ve Fransa ile Çin arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıldönümünü birlikte kutladıkları başarılı ziyareti hatırlattı.

Günümüz dünyasının istikrarsızlık ve belirsizliklerle dolu olduğuna işaret eden Macron, iki ülke lideri tarafından varılan mutabakatı ciddiyetle uygulamak, üst düzey temasları güçlendirmeye devam etmek, halklar arası etkileşimleri artırmak, geleneksel dostluğu sürdürmek ve ikili ilişkilerde yeni bir model ortaya koymak üzere Çin ile çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.

Fransa'nın stratejik özerkliği savunduğunu söyleyen Macron, Çin ile karşılıklı saygı ilkesi çerçevesinde diyalog ve işbirliğini sürdürmeye, ekonomik ve ticari anlaşmazlıkları uygun şekilde çözmeye, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin sağlam ve istikrarlı gelişimini sürdürmeye ve iklim değişikliği, küresel yapay zeka yönetişimi gibi alanlarda işbirliğini güçlendirmeye istekli olduklarını belirtti.

İki taraf Ukrayna krizi hakkında da görüş alışverişinde bulundu. Xi, ülkesinin krize ilişkin tutumunun tutarlı olduğunu kaydederek çatışmaların bir an önce durması temennisinde bulundu.

Çin'in krizin yayılmasını da çatışmanın tırmanmasını da istemediğinin altını çizen Xi, ateşkese varılması ve çatışmanın sona ermesi için kendi yöntemleriyle yapıcı rol oynamaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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