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SHENZHEN, 20 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ortak geleceğe sahip bir Çin- Tayland topluluğunun inşasını daha ileri bir seviyeye taşıma çağrısında bulundu.

Xi, 33. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Zirvesi'ne katılmak üzere ülkede bulunan Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ile Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde bir araya geldi.

Xi cuma günkü görüşmede, Çin ve Tayland'ın karşılıklı siyasi güveni sürekli artırması, dayanışma ve koordinasyonu güçlendirmeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

Xi, tarafları hükümetler, siyasi partiler ve yasama organları dahil her düzeydeki temasları yoğunlaştırmaya ve ortak stratejik çıkarları korumaya çağırdı.

İki tarafa ekonomi, ticaret, bilim, teknoloji ve dijital ekonomi alanlarındaki işbirliği mekanizmalarından en iyi şekilde yararlanma çağrısında bulunan Xi, tarım ve bağlantılılık gibi geleneksel alanlardaki işbirliğinin genişletilip güçlendirilmesini istedi. Yapay zeka, yeni enerjili araçlar, havacılık ve uzay, afetlerin önlenmesi, etkilerinin azaltılması ve afet sonrası yardım ile su kaynakları yönetimi gibi yeni alanlarda işbirliğinin geliştirilip pekiştirilmesi gerektiğini belirten Xi, kültür, eğitim ve turizm alanlarındaki işbirliğinin de güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Xi ayrıca, çevrimiçi kumar ile telekom dolandırıcılığı gibi yasadışı ve suç teşkil eden faaliyetlerle mücadele çalışmalarının artırılması gerektiğini ifade etti.

Her iki ülkenin çok taraflı koordinasyonu güçlendirerek Küresel Güney'in ortak çıkarlarını korumak için birlikte çalışması gerektiğini kaydeden Xi, Tayland-Kamboçya ilişkilerinin en kısa sürede olumlu ivme yakalaması için yapıcı rol oynamaya hazır olduklarını belirtti.

Anutin ise Çin ile üst düzey temasları sürdürmeye ve ticaret, yatırım, bilim, teknoloji, sanayi ve tedarik zincirleri ile bağlantılılık gibi alanlarda işbirliğini artırmaya hazır olduklarını söyledi.

Çevrimiçi kumar ve telekom dolandırıcılığı gibi sınır ötesi suçlarla kararlı şekilde mücadele edeceklerini belirten Anutin, Tayland'daki Çin vatandaşlarının güvenliğini koruyacaklarını kaydetti. Anutin, daha fazla Çinli turisti ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua