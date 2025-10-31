Xi Jinping, APEC'te Ekonomik Küreselleşme İçin 5 Maddelik Öneri Sundukça

GYEONGJU, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, evrensel olarak faydalı ve kapsayıcı bir ekonomik küreselleşmeyi teşvik etmek ve bir Asya-Pasifik topluluğu oluşturmak üzere 5 maddelik öneri sundu.

Xi, cuma günü Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı'nın ilk oturumunda "Herkes için Kapsayıcı ve Açık bir Asya-Pasifik Ekonomisinin İnşası" başlıklı bir konuşma yaptı.

Xi, Asya-Pasifik topluluğunun inşasına yönelik önerilerinin ilkinde çok taraflı ticaret sisteminin korunması için ortak çaba gösterilmesi çağrısı yaptı. Xi, APEC üyelerine gelişmekte olan ülkelerin meşru hak ve çıkarlarını daha iyi korumak amacıyla gerçek çok taraflılığı uygulama, merkezin Dünya Ticaret Örgütü'nün bulunduğu çok taraflı ticaret sisteminin otorite ve etkinliğini artırma ve uluslararası ekonomi ve ticaret kurallarını günümüzdeki değişimleri yansıtacak şekilde güncelleme çağrısında bulundu.

İkinci olarak bölgede açık bir ekonomik ortam oluşturulması çağrısı yapan Xi, APEC üyelerine, ticaret ve yatırımın serbestleştirilmesi ve kolaylaştırılmasını teşvik etmeyi sürdürme, mali ve finansal işbirliğini derinleştirme, bölgesel ekonomik entegrasyonu istikrarlı şekilde ilerletme, karşılıklı uyum ve işbirliğine dayalı ilerlemeyi teşvik etme ve böylelikle Asya-Pasifik Serbest Ticaret Bölgesi'nin gelişimine ivme kazandırma çağrısı yaptı.

Xi, üçüncü olarak ise APEC üyelerini sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını ve sorunsuz şekilde işleyişini sürdürmek üzere birlikte çalışmaya çağırdı.

APEC üyelerinin, Asya-Pasifik bölgesinde açık kalkınmanın temellerini daha da sağlamlaştırmak üzere yollarını ayırmak yerine el ele vermesi, bağlarını koparmak yerine güçlendirmesi, ortak çıkarları güçlü şekilde genişletip tedarik zincirlerinin açık gelişimini desteklemesi ve fiziksel, kurumsal ve halklar arası bağlantı imkanlarında somut ve elle tutulur sonuçlar elde etmeye yönelik çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.

Dördüncü olarak Xi, ticaretin dijital ve yeşil dönüşümünün ilerletilmesi çağrısında bulundu. Xi, dijital teknolojilerin sınır ötesi ticaret için güçlü bir katalizör haline getirilmesi, çeşitli yeşil engellerin kaldırılması ve yeşil endüstriler, temiz enerji ve yeşil madenler alanlarında işbirliğinin genişletilmesine yönelik çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Xi, beşinci önerisi kapsamında Asya-Pasifik'e evrensel olarak faydalı ve kapsayıcı kalkınmayı teşvik etmek üzere birlikte çalışma çağrısında bulundu. Xi, insan odaklı kalkınma felsefesine bağlı kalmak, kalkınmadaki dengesizliklere odaklanmak ve daha kapsayıcı, sürdürülebilir ve bölgedeki tüm halklara faydalı bir ekonomik küreselleşmeyi teşvik etmek üzere ortak çaba gösterilmesi çağrısı yaptı.

Çin Komünist Partisi 20. Merkez Komitesi'nin dördüncü genel oturumunda 15. Beş Yıllık Plan'ın oluşturulmasına yönelik önerilerin kabul edildiğini hatırlatan Xi, bu fırsatı değerlendirerek reformları kapsamlı şekilde daha da derinleştireceğini, yüksek standartlı dışa açılımı genişleteceğini ve Çin modernleşmesinde elde ettikleri başarılar yoluyla hem Asya-Pasifik hem de dünyaya yönelik yeni fırsatlar yaratacaklarını söyledi.