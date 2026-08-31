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Xi Jinping ve Caparov'dan Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demiryolu İçin Yüksek Kalite Vurgusu

Xi Jinping ve Caparov'dan Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demiryolu İçin Yüksek Kalite Vurgusu
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BİŞKEK, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, pazartesi günü Çin ve Kırgızistan'a, Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolunun yüksek kalitede inşa edilmesini sağlama çağrısında bulundu.

BİŞKEK, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, pazartesi günü Çin ve Kırgızistan'a, Çin-Kırgızistan- Özbekistan demiryolunun yüksek kalitede inşa edilmesini sağlama çağrısında bulundu.

Xi, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile yaptığı görüşmede söz konusu demiryolunu, bölge halkının kalkınma arzusunu temsil eden önemli bir ulaşım koridoru olarak nitelendirdi.

Caparov ise Kırgızistan'ın bu projenin inşasını etkin şekilde ilerletmeye hazır olduğunu belirterek, projeyi yeni çağın "çelik İpek Yolu'na" ve iki ülke arasındaki yeni bir dostluk bağına dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.

İnşası devam eden demiryolu projesi 2024 yılının sonunda başlatıldı. Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin başlıca projesi niteliğindeki demiryolu, Çin ile Orta Asya arasında stratejik bir köprü oluşturacak.

Demiryolu hattı, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan Kaşgar'dan başlayacak ve Kırgızistan'ın dağlık arazisinden geçerek Özbekistan'a ulaşacak.

Kaynak: Xinhua
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