WhatsApp yeni özelliğini test etmeye başladı! - Haberler

WhatsApp, uygulamaya yeni özellikler getirmeye devam ediyor. Yılın sonlarına doğru 5 yeni özellik sunacağını açıklayan şirket, bu özelliklerden iki tanesini son güncelleme ile birlikte kullanıma sundu. Son günlerde durum arayüzünü geliştirme üzerine odaklanan WhatsApp, uzun zamandır şikayet edilen bağlantı paylaşım önizlemesini de yeniliyor.

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WhatsApp durum yeni özelliklere kavuşuyor!

WhatsApp'ta durum üzerinden yapılan bağlantı paylaşımları herhangi bir önizleme barındırmaması nedeniyle uzun zamandır tepki çekiyordu. Tepkiler üzerine harekete geçen WhatsApp, bağlantı paylaşımlarında yeni bir önizleme üzerinde çalışıyor.

Durum kısmındaki bağlantı paylaşımlarındaki önizleme özelliği test edilmeye başlandı. Daha önce sadece bir metin olarak karşımıza çıkan bağlantı paylaşımları bundan böyle paylaşım adresinde yer alan internet sitesinin önizlemesini de içerisinde barındıracak.

Buna göre WhatsApp, durumunuz üzerinde paylaştığınız bağlantılar için yeni bir önizleme sunarak, paylaştığını içerik hakkında kullanıcılara fikir verecek. WABetaInfo tarafından yapılan paylaşım da WhatsApp'ın yeni özelliğini gözler önüne seriyor.

Şimdilik sadece iOS beta sürümünde test edilen özellik ilerleyen günlerde Android beta sürümünde de kullanılmaya başlayacak. WhatsApp durum özelliğine bugünlerde daha fazla önem veriyor gibi görünüyor. Uygulamanın son güncellemelerinde durum özelliğinin merkezde yer aldığını söyleyebiliriz.

Arka plan rengi klasik WhatsApp yeşilinden kırmızıya dönen durum bölümünde seçenekler bölümü de sol üst köşeye yer. Ayrıca yeniden tasarlanan bir manşet kısmı da mevcut. Beta sürümlerinde test aşamasında olan çoğu özellik yakın zamanda tüm telefonlara da gelecektir.

Henüz bu özelliklerin ne zaman genel kullanıma açılacağını bilmiyoruz. Ancak ilk güncelleme ile bazılarını uygulamamızda görebiliriz. Peki siz WhatsApp ve yeni özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da bizimle paylaşabilirsiniz.

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