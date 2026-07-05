Çin Dışişleri Bakanı, İsveçli ve Avrupalı İş Çevrelerini Çin ile İşbirliğini Güçlendirmeye Çağırdı

STOCKHOLM, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İsveçli Wallenberg ailesi ve İsveç iş dünyasına, Çin'e karşı rasyonel ve pragmatik bir politika izlemesi konusunda İsveç hükümetini teşvik etmeyi sürdürmeleri çağrısında bulundu. Wang, bu çabaların, İsveç kamuoyunun Çin'i doğru anlamasına yardımcı olacağını ve ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik toplumsal desteği güçlendireceğini vurguladı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, İsveç merkezli Investor AB'nin Yönetim Kurulu Başkanı Jacob Wallenberg ile cumartesi günü Stockholm'de gerçekleştirdiği görüşmede değerlendirmelerde bulundu.

Wallenberg ailesinin Çin ile köklü bağlara sahip olduğunu belirten Wang, ailenin Çin'in reform ve dışa açılım politikasının başlamasının ardından Çin pazarına giren ilk Avrupalı konsorsiyumlardan biri olarak öncü ve örnek bir rol üstlenerek Çin-İsveç ilişkilerine benzersiz katkılarda bulunduğunu ifade etti.

Wang, "Çin'le işbirliği yapmak fırsatları değerlendirmek, Çin'e yatırım yapmak ise geleceğe yatırım yapmaktır" ifadelerini kullanarak, Wallenberg ailesi dahil olmak üzere İsveçli ve Avrupalı iş çevrelerini, karşılıklı yarar ve kazan-kazan sonuçlar için Çin ile işbirliğini daha da güçlendirmeye davet etti.

Çin ve İsveç'in karşılıklı güveni artırmak, işbirliğine odaklanmak ve ikili ilişkileri sağlıklı gelişme seyrine geri döndürmek için çalıştıklarını belirten Wang, bunun iki ülkedeki tüm sektörlerin ortak çabasını gerektirdiğini vurguladı.

Jacob Wallenberg ise ailesinin 1970'li ve 1980'li yıllarda Çin pazarına girdiğini, Çin'in reform ve dışa açılım sürecine bizzat tanıklık ettiğini, İsveç ile Çin arasında çeşitli alanlardaki etkileşim ve işbirliklerine kapsamlı şekilde katılıp süreçten büyük fayda sağladığını belirtti.

Çin'in artmaya devam eden ekonomik rekabet gücü ve uluslararası etkisiyle birlikte önemli kalkınma başarılarına imza attığına işaret eden Wallenberg, Çin ile işbirliğini derinleştirmenin hem İsveç hem de Avrupa için kritik önem taşıdığını söyledi.

Wallenberg, ailesinin Çin'in kalkınma beklentilerine güven duyduğunu ifade ederek, Çin'e yatırım yapmayı, Çin pazarını geliştirmeyi ve Çin'in kalkınma sürecine entegre olmayı sürdürmeye hazır olduklarını belirtti. Wallenberg ayrıca, İsveç-Çin ve Avrupa-Çin ekonomik ve ticari ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı gelişimini teşvik etmek için de kararlılıkla çaba göstereceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua